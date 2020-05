ബാർബർ ഷോപ്പും ബ്യൂട്ടി പാർലറും എസിയില്ലാതെ

ബാർബർ ഷോപ്പുകൾക്കും ബ്യൂട്ടി പാർലറുകൾക്കും എസിയില്ലാതെ ഹെയർ കട്ടിങ്, ഹെയർ ഡ്രസിങ്, ഷേവിങ് ജോലികൾക്കു മാത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാം. ഒരു സമയം 2 പേരിൽ കൂടുതൽ കാത്തുനിൽക്കാൻ പാടില്ല. ഒരേ ടവൽ പലർക്കായി ഉപയാഗിക്കരുത്. ഉപഭോക്താക്കൾ തന്നെ ടവൽ കൊണ്ടുവരുന്നതാണു നല്ലത്. ഫോൺ ബുക്കിങ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം.

ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലക്സിൽ പകുതി കടകൾ തുറക്കാം

ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലക്സുകളിൽ (മാൾ ഒഴികെ) ഒരു ദിവസം ആകെയുള്ള കടകളുടെ 50% മാത്രം തുറക്കാം. ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ തുറക്കണമെന്നു കച്ചവടക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മകൾ തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അനുമതിയോടെ തീരുമാനിക്കണം.

വിവാഹം, സംസ്കാരം

വിവാഹത്തിന് 50 പേർക്കും അനുബന്ധ ചടങ്ങുകളിൽ 10 പേർക്കും പങ്കെടുക്കാം. മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളിൽ പരമാവധി 20 പേർ. 65 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർ, തുടർ രോഗബാധയുള്ളവർ, ഗർഭിണികൾ, 10 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർ എന്നിവർ അടിയന്തര കാര്യങ്ങൾക്കും ചികിത്സയ്ക്കുമേ പുറത്തിറങ്ങാവൂ.

English Summary: Barber shops and beauty parlours to function without AC