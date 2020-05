രോഗം മറച്ചുവച്ച് വിമാനത്തിലെത്തി; 3 പേർക്കെതിരെ കേസ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് ബാധ ഉണ്ടെന്നു വ്യക്തമായിട്ടും അതു മറച്ചുവച്ച് അബുദാബിയിൽ നിന്നു തിരുവനന്തപുരത്തെത്തുകയും രോഗവിവരം അധികൃതരെ അറിയിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത 3 പേർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. അവർക്കു വിമാനത്തിനകത്തു കയറാൻ കഴി‌ഞ്ഞതു തന്നെ ഗൗരവമേറിയ വിഷയമാണെന്നും ഇക്കാര്യം കേന്ദ്രത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറ‍ഞ്ഞു.

പ്രവാസികൾ അവരുടെ മണ്ണിലേക്കാണു വരുന്നത്. അതിനാൽ തടയാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ, വരുന്നവർ ജാഗ്രതയോടെ 14 ദിവസം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയണം. അത് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടത് അവരും ചുറ്റുപാടും കഴിയുന്നവരുമാണ്. ഇവർ പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്ന് എല്ലാവരും പരിശോധിക്കണം. അത്തരം ഇടപെടലുകൾ വഴിയേ ഇനി ഇൗ രോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനാകൂ.

ദീർഘകാലം എല്ലാം അടച്ചിട്ടു ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പോൾ കോവിഡിനെ എങ്ങനെ നേരിടണമെന്നു ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

‘അറിഞ്ഞിട്ടില്ല വന്നത്’

അബുദാബി വിമാനത്താവളത്തിൽ തങ്ങളുൾപ്പെടെ 11 പേർക്ക് 2 തവണ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയെന്നും കോവിഡ് പിടിപെട്ട വിവരം ആരും അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇന്നലെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച് പാരിപ്പള്ളി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രവാസികൾ പറഞ്ഞു. രോഗം മറച്ചു വച്ചല്ല വന്നത്. പിറന്ന നാട്ടിലേക്കു വന്നതിനു ശിക്ഷിക്കരുതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

