2 പേരെ പെട്രോൾ ബോംബെറിഞ്ഞശേഷം സ്വയം തീകൊളുത്തി മരിച്ചു

കൊച്ചി∙ പച്ചാളത്തു 2 പേരെ നാടൻ പെട്രോൾ ബോംബ് എറിഞ്ഞു ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേൽപിച്ച ശേഷം ഓട്ടോഡ്രൈവർ സ്വയം തീ കൊളുത്തി മരിച്ചു. പച്ചാളം പാത്തുവീട്ടിൽ ഫിലിപ്(60) ആണ് മരിച്ചത്. ഓട്ടോ കത്തിനശിച്ചു. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 6.45നാണു നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം.

അയൽവാസിയായ പാറയ്ക്കൽ വീട്ടിൽ പങ്കജാക്ഷന്റെ(65) പച്ചാളം ഷൺമുഖപുരം സഹകരണ ബാങ്കിനു സമീപത്തെ തട്ടുകടയിലെത്തിയാണ് ഇയാൾ അക്രമം നടത്തിയത്. അവിടിരുന്നു സംസാരിക്കുകയായിരുന്ന പങ്കജാക്ഷന്റെയും സുഹൃത്ത് ലൂർദ് ആശുപത്രിയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ചേർത്തല എഴുപുന്ന കോതേക്കാട്ട് വീട്ടിൽ ആർ.കെ.റെജിൻദാസിന്റെയും (34) ദേഹത്തേക്കു പെട്രോൾ നിറച്ചുവച്ചിരുന്ന കുപ്പിയിൽ തീ കൊളുത്തി എറിയുകയായിരുന്നു. തട്ടുകടയിലെ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ പടർന്നതോടെ തീ ആളിക്കത്തി. റെജിൻദാസിനാണു കൂടുതൽ പൊള്ളലേറ്റത്.

ഇതിനു ശേഷം, സംഭവസ്ഥലത്തു നിന്ന് ഓട്ടോയിൽ രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതി ഷൺമുഖപുരത്തെ ഓട്ടോറിക്ഷാ സ്റ്റാൻഡിലെത്തി സമീപത്തെ ബാങ്കിലെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരന്റെ ദേഹത്തു പെട്രോൾ ഒഴിച്ചു തീകൊളുത്താൻ‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അയാൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. തുടർന്നു വടുതല കർഷക റോഡിലെത്തിയ ശേഷം ഫിലിപ് ഓട്ടോയ്ക്കും സ്വന്തം ദേഹത്തും പെട്രോൾ ഒഴിച്ചു തീ കൊളുത്തുകയായിരുന്നു. സംഭവസ്ഥലത്തു തന്നെ മരിച്ചു. മൃതദേഹം എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ.

ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ പങ്കജാക്ഷനെയും റെജിനെയും ലൂർദ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. റെജിന് 75% പൊള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നും തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാക്കിയതായും ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പങ്കജാക്ഷനെ വാർഡിലേക്കു മാറ്റി. പങ്കജാക്ഷനെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണു പ്രതി എത്തിയതെന്നും റെജിൻദാസ് ഇടയിൽപ്പെട്ടു പോയതാണെന്നുമാണു പൊലീസ് നിഗമനം. ലൂർദ് ആശുപത്രിക്കു സമീപത്തു വാടകയ്ക്കു താമസിക്കുകയാണു റെജിൻ.

മാനസികവെല്ലുവിളി നേരിട്ടിരുന്ന ഫിലിപ് 3 മാസമായി ചികിത്സയിലായിരുന്നുവെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥത കാട്ടിയിരുന്നെന്നും ഭാര്യ മൊഴി നൽകിയതായി നോർത്ത് എസ്ഐ വി.ബി.അനസ് പറഞ്ഞു.

