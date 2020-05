കെഎസ്ആർടിസി സർവീസ് തുടങ്ങി; യാത്രക്കാർ കുറവ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിൽ പൊതുഗതാഗതം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും യാത്രക്കാർ കുറവ്. ചില വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ സ്വകാര്യ ബസുകളും സർവീസ് നടത്തി. ഗതാഗത മന്ത്രിയുമായുള്ള ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വകാര്യ ബസുകൾ ഇന്ന് ഓടിത്തുടങ്ങിയേക്കും.

92 ഡിപ്പോകളിൽ നിന്നായി കെഎസ്ആർടിസിയുടെ 1338 ഓർഡിനറി ബസുകളാണു സർവീസിന് ഇറങ്ങിയത്. രാവിലെ 7 മുതൽ 11 വരെയും വൈകിട്ടു 4 മുതൽ 7 വരെയുമാണു സർവീസ്. ചില ഡിപ്പോകളിൽ നിന്നു നേരത്തേ സർവീസ് തുടങ്ങിയ യൂണിറ്റ് മാനേജർമാരെ താക്കീതു ചെയ്തു.

ഓരോ ബസിലും സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് 28 യാത്രക്കാർ വരെ കയറാനാണ് അനുവാദം. ഇന്നലെ പക്ഷേ 10–15 പേരേ പല ബസിലും ഉണ്ടായിരുന്നുളളൂ. മാസ്ക് ധരിക്കാത്തവരെ കയറ്റിയില്ല. ബസുകളിൽ സാനിറ്റൈസർ നൽകി.

വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ യാത്രക്കാർ താരതമ്യേന കുറവായിരുന്നു. ചില ജില്ലകളിൽ ഇടയ്ക്കു കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ വരുന്നതിനാൽ സാധാരണ പോലെ സർവീസ് നടത്താൻ സാധിച്ചില്ല. പകരം റൂട്ട് മാറ്റി സർവീസ് നടത്തി.

രാവിലെ നടത്തിയ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള സർവീസുകളുടെ കണക്ക്: തിരുവനന്തപുരം 413, കൊല്ലം 138, പത്തനംതിട്ട 84, കോട്ടയം 90, ആലപ്പുഴ 92, ഇടുക്കി 40, എറണാകുളം 157, തൃശൂർ 96, പാലക്കാട് 76, കോഴിക്കോട് 38, മലപ്പുറം 39, വയനാട് 16, കണ്ണൂർ 41, കാസർകോട് 18. വൈകിട്ടത്തെ കണക്കുകളും വരുമാനവും ഇന്നു ലഭ്യമാകും.

തൽക്കാലം സർവീസ് തുടങ്ങാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പിന്നീടു ചർച്ച ചെയ്യാമെന്നുമാണു മന്ത്രി അറിയിച്ചതെന്നു സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ പറഞ്ഞു. സാധിക്കുന്ന ഉടമകളോടു സർവീസ് നടത്താനാണു നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി.ഗോപിനാഥും ഇന്നു മുതൽ സർവീസ് നടത്തുമെന്നു കേരള ബസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഗോകുലം ഗോകുൽദാസും അറിയിച്ചു.

നിരക്ക് 50% കൂട്ടിയിട്ടും നഷ്ടം

യാത്രാ നിരക്ക് 50% വർധിപ്പിച്ചിട്ടും കെഎസ്ആർടിസി ഇന്നലെ നടത്തിയ ഓർഡിനറി ബസ് സർവീസുകൾ നഷ്ടം. രാവിലെയും വൈകിട്ടുമായി 2600 ൽ പരം സർവീസുകൾ നടത്തിയിട്ടും കാര്യമായ വരുമാനം ലഭിച്ചില്ല. ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ സാധാരണ 9000 രൂപ വരെ പ്രതിദിന വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ പരമാവധി 3000 രൂപയാണു ലഭിച്ചത്.

