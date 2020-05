പാത്തുമ്മയുടെ കൈകളിലേക്ക് പിറന്നുവീണു ആ ബേബി!

കൊല്ലങ്കോട് (പാലക്കാട്) ∙ കോവിഡ്‌ രോഗിയുടെ സമ്പർക്കപ്പട്ടികയിൽപ്പെട്ട് ഡോക്ടറും മറ്റു ജീവനക്കാരും ക്വാറന്റീനിലായപ്പോൾ മുതലമട പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സ് ഐ.പാത്തുമ്മാബീവി മാത്രം അക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടില്ല. നിമിത്തമെന്നു പറയാം, ഗോവിന്ദാപുരം അംബേദ്കർ കോളനിയിലെ ആദിവാസി യുവതി ബേബിയുടെ പെൺകുഞ്ഞിനെ ഭൂമിയിലേക്കു സ്വീകരിക്കാൻ അവർക്കായിരുന്നു നിയോഗം.

ഇന്നലെ പുലർച്ചെ 5.50നാണു പാത്തുമ്മാബീവിയുടെ ഫോണിലേക്കു ബേബിയുടെ ഭർത്താവ് കാളിമുത്തുവിന്റെ വിളി വന്നത്. ഉടൻ ആശാ വർക്കർ ദീപ സുബ്രഹ്മണ്യനോട് അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു.

ബേബിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ ദീപ, കുട്ടിയുടെ തല പുറത്തു വന്നതായി അറിയിച്ചതോടെ പാത്തുമ്മാബീവി ഭർത്താവ് അയൂബ് ഖാന്റെ ബൈക്കിൽ നെണ്ടൻകിഴായയിലെ വീട്ടിൽനിന്നു ഗോവിന്ദാപുരത്തെത്തി.

കുട്ടിയെ പുറത്തെടുത്തു, പൊക്കിൾ കൊടി മുറിച്ചു. കൈകൾ വിറച്ചെങ്കിലും ഒന്നും തെറ്റിയില്ല. 2.3 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള പെൺകുഞ്ഞ്! പിന്നെ, മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ ഡോ.സി.ആർ. അരുൺരാജ് അയച്ച ആംബുലൻസിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക്. പാത്തുമ്മാബീവി തന്നെ അവിടെയും ശുശ്രൂഷ നൽകി. പിന്നീട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റിയ അമ്മയും കുഞ്ഞും സുഖമായിരിക്കുന്നു.

കോവിഡ് രോഗി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയതിനാലാണു ഡോക്ടർ ക്വാറന്റീനിലായത്. ആശുപത്രി പിന്നീട് അണുവിമുക്തമാക്കി തുറന്നു. പാത്തുമ്മാബീവി ചെക്പോസ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടിയിലായിരുന്നതിനാൽ ക്വാറന്റീനിൽ പോകേണ്ടി വന്നില്ല.

English Summary: Child delivery amidst doctor and other staff in quarantine