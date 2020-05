ഒടിടി റിലീസ് സാധ്യത തള്ളാതെ ചലച്ചിത്ര നിർമാതാക്കൾ

കൊച്ചി ∙ തിയറ്റർ ഉടമകളുടെ കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിനിടെ, ഒടിടി (ഓവർ ദ് ടോപ്) പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത തള്ളാതെ ചലച്ചിത്ര നിർമാതാക്കൾ. ഫിയോക് ഉൾപ്പെടെ തിയറ്റർ ഉടമകളുടെ സംഘടനകളുമായി വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനാണു നിർമാതാക്കളുടെ സംഘടനയായ ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനം. ലോക്ഡൗൺ മൂലം ചിത്രങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്യാനാകാതെ പ്രതിസന്ധിയിലായ നിർമാതാക്കളുടെ കൂടി വികാരം പരിഗണിച്ചാണു വിഷയം തിയറ്റർ ഉടമകളുമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

English Summary: Release of movies through over the top platform