4 ട്രെയിനുകൾ ‌ഇന്ന് എത്തും

തിരുവനന്തപുരം ∙ ന്യൂഡൽഹി, ജയ്പൂർ, ജലന്ധർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാരുമായി 4 ട്രെയിനുകൾ ഇന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തും. ഇവിടെ നിന്നു ഡൽഹി, ജയ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള ട്രെയിനുകളും പുറപ്പെടും.

ന്യൂഡൽഹി- തിരുവനന്തപുരം രാജധാനി എക്സ്പ്രസ് രാവിലെ 5.20നും ജയ്പൂർ - തിരുവനന്തപുരം എക്സ്പ്രസ് 8നും ജലന്ധർ - തിരുവനന്തപുരം എക്സ്പ്രസ് 11നും ന്യൂഡൽഹി -തിരുവനന്തപുരം എക്സ്പ്രസ് ഉച്ചയ്ക്കു മൂന്നിനുമാണ് എത്തുക. തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നു ഡൽഹിയിലേക്ക് ഇന്നു രാത്രി 7.45നും ജയ്പൂരിലേക്കു രാത്രി 8നും ഓരോ ട്രെയിൻ പുറപ്പെടും.

കൂടുതൽ ട്രെയിനുകൾ ഉള്ളതിനാൽ തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നു പോകേണ്ട യാത്രക്കാരെ പവർ ഹൗസ് റോഡിലെ പ്രവേശന കവാടം വഴിയേ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. പല സമയത്തായി മൂന്നാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ട്രെയിനുകളിൽ നിന്നു യാത്രക്കാരെ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചു പുറത്തിറക്കും. തുടർന്ന് ആരോഗ്യ പരിശോധന നടത്തും.

English Summary: Four trains from outside kerala