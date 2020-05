സ്പ്രിൻക്ലർ: ഡേറ്റ െകെമാറ്റമില്ലെന്ന് സർക്കാർ െഹെക്കോടതിയിൽ

കൊച്ചി ∙ സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ സി ഡിറ്റിന്റെ സെർവറിൽ സ്പ്രിൻക്ലറിന്റെ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിക്കുക മാത്രമാണു ചെയ്യുന്നതെന്നും ഡേറ്റയുടെയും ഡേറ്റ അപഗ്രഥനത്തിന്റെയും പൂർണ നിയന്ത്രണം സർക്കാരിനാണെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ. സ്പ്രിൻക്ലറിനു ഡേറ്റ കൈമാറുന്നില്ല, കമ്പനി ജീവനക്കാർക്ക് ആർക്കും ഡേറ്റ പ്രാപ്യമല്ലെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചു. ബാലു ഗോപാലകൃഷ്ണന്റേതുൾപ്പെടെയുള്ള ഹർജികളിലാണ് ഐടി ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ജി. വിനോദിന്റെ സത്യവാങ്മൂലം.

സ്പ്രിൻക്ലറിന്റെ സാസ് (സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ) ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഐടി സെക്രട്ടറി ഒറ്റയ്ക്കല്ലെന്നും വിവിധ വകുപ്പു പ്രതിനിധികൾ കൂടി ഉൾപ്പെട്ട ഐടി സപ്പോർട്ട് ടീം രേഖകളും സാങ്കേതിക വശങ്ങളും പരിശോധിച്ചു ശുപാർശ നൽകിയതാണെന്നും അറിയിച്ചു.

സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ നിന്ന്:

∙ ആമസോൺ വെബ് സർവീസസിന്റെ മുംബൈയിലെ ക്ലൗഡ‍് സെർവറിലാണു ഡേറ്റ ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ളത്. സി ഡിറ്റിന് ആമസോൺ ക്ലൗഡ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും കോവിഡ് ഡേറ്റ അപഗ്രഥനത്തിനു പര്യാപ്തമായിരുന്നില്ല. തുടർന്നു സി ഡിറ്റിന്റെ അക്കൗണ്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് അതിലാണു സ്പ്രിൻക്ലർ സോഫ്റ്റ്‍വെയർ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ഡേറ്റയുടെയും ആപ്ലിക്കേഷന്റെയും പൂർണ നിയന്ത്രണം സർക്കാരിനായി.

∙ എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കാൻ സ്പ്രിൻക്ലറിനോടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

∙ കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനുതകുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടോ എന്ന് ആരാഞ്ഞ് കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രാലയത്തിനും എൻഐസിക്കും അയച്ച കത്തുകൾക്കൊന്നും അനുകൂല പ്രതികരണം ഉണ്ടായില്ല.

സംസ്ഥാനത്തുള്ള സർക്കാർ ഏജൻസികൾക്കൊന്നും അൺസ്ട്രക്ചേഡ് ഉൾപ്പെടെ ഡേറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യാനാവില്ല.

∙ വിവരങ്ങൾ സ്പ്രിൻക്ലറിനു പ്രാപ്യമായേക്കാമെന്നു ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ വിവരശേഖരണം നടത്തുന്ന ആരോഗ്യം, റവന്യൂ, തദ്ദേശം, സാമൂഹികക്ഷേമം, ദുരന്തകൈകാര്യം, ഐടി വകുപ്പുകളോടു നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.. അനുമതിവ്യവസ്ഥ ഉൾപ്പെടുത്തി ഫോമിൽ മാറ്റം വരുത്തി. .

∙ സ്പ്രിൻക്ലറിന്റെ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിച്ചു സി ഡിറ്റ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സെർവറിലാണു ഡേറ്റ അപഗ്രഥനം ചെയ്യുന്നത്. മറ്റാർക്കും ഡേറ്റ കൈമാറുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും കാരണത്താലതു വേണ്ടിവന്നാൽ ദാതാവിന്റെ പേര് വ്യക്തമാക്കാതെ (അനോനിമൈസേഷൻ) പ്രോട്ടോകോൾ പിന്തുടരും.

∙ ഡേറ്റയും സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രോഗ്രാമും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയായതിനാൽ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ കോടതികളിൽ നടപടി സാധ്യമാണ്. ഇതിനു പുറമേ, നഷ്ടപരിഹാരത്തിനും മറ്റും ന്യൂയോർക്ക് കോടതിയിലും നടപടിയെടുക്കാം.

∙ പർച്ചേസ് ഓർഡർ ഫോം, കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ, നോൺ ഡിസ്ക്ലോഷർ കരാർ ഇവയെല്ലാം ഡേറ്റയുടെ സ്വകാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്.

∙ ലോകമെങ്ങും കോവിഡ് പടരുന്നതിനാൽ ബിഗ് ഡേറ്റ കൈകാര്യത്തിനുതകുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം ആവശ്യമായി. ഇവിടെ ഇടത്തരം തോതിൽ കോവിഡ് വ്യാപനമുണ്ടായാൽ പോലും ജൂലൈ അവസാനത്തോടെ 6.5 ലക്ഷം പേർക്കു ആശുപത്രി സഹായം വേണ്ടിവരുമെന്നാണു ദുരന്തകൈകാര്യ വകുപ്പ് നേരത്തേ കണക്കാക്കിയത്.

∙ മാർച്ച്–ഏപ്രിലിൽ 2 ലക്ഷം പേരാണു നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് 20 ലക്ഷം–30 ലക്ഷം ആയാൽ നേരിട്ടു വീട്ടിലെത്തി നിരീക്ഷിക്കാനാവില്ല. വ്യക്തികൾ സ്വയം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടിവരും. പഞ്ചായത്ത്, ജില്ലാ, സംസ്ഥാന തലത്തിൽ സംയോജിപ്പിച്ചു വിശകലനം ചെയ്യുന്ന സൂചനകൾ ദുരന്ത കൈകാര്യ അധികൃതർക്കു മാർഗരേഖയുണ്ടാക്കാനും ഭക്ഷണം, താമസം ഉൾപ്പെടെ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാനും സഹായകമാകും.

∙ വിദേശത്തും ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകൾ കൂട്ടത്തോടെ എത്തുമ്പോൾ വൻ വിവരശേഖരം കൈകാര്യം ചെയ്യണം. ഐടി ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലുള്ള താമസം പൊതുജനാരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കും.

∙ റിവേഴ്സ് ക്വാറന്റീനിലുള്ള, 60 കടന്നവരും മറ്റ് രോഗങ്ങളുള്ളവരുമായവരെ കണ്ടെത്താനും ആശയവിനിമയം നടത്താനും സ്പ്രിൻക്ലർ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സഹായകമാണ്.

∙ ഭരണനിർവഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൂടിയാണു വിവരശേഖരണം. വിവരങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ചുള്ള സൂചനകൾ കോവിഡ് പോരാട്ടത്തിനു തന്ത്രം മെനയാൻ സഹായകമാണ്.

English Summary: No data transfer to sprinklr says government of Kerala in high court