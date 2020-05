പിപിഇ കിറ്റ് ധരിച്ചില്ല; രണ്ട് ഹെഡ് നഴ്സുമാരെ ക്വാറന്റീനിൽ അയച്ചു

മുളങ്കുന്നത്തുകാവ് (തൃശൂർ) ∙ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ കോവിഡ് ഐസലേഷൻ വാർഡിൽ ജോലിക്കു നിയോഗിച്ച രണ്ട് ഹെഡ് നഴ്സുമാർ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളും അണുബാധ നിയന്ത്രണ നിർദേശങ്ങളും ലംഘിച്ചതായി മെഡിക്കൽ ബോർഡ് കണ്ടെത്തി. ജീവനക്കാർക്ക് ആശുപത്രി അനുവദിക്കുന്ന പിപിഇ കിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇരുവരും വിസമ്മതിച്ചതായാണു കണ്ടെത്തൽ. എൻ 95 മാസ്കും കയ്യുറകളും മാത്രം ധരിച്ചാണ് ഇരുവരും ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ കോവിഡ് രോഗികളെ പരിചരിച്ചത്.

ഇവരുടെ നടപടി ഗുരുതര വീഴ്ചയായി വിലയിരുത്തിയ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് ഇരുവരോടും 14 ദിവസം ക്വാറന്റീനിൽ പ്രവേശിക്കാൻ നിർദേശം നൽകി. സ്രവം പരിശോധനയ്ക്ക് അയയ്ക്കും. ഏഴ് ദിവസത്തിനകം വിശദീകരണം നൽകാനും ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

