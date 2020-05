കോവിഡ്: 2 മലയാളികൾ കൂടി ഗൾഫിൽ മരിച്ചു

പത്തനംതിട്ട/ കോഴിക്കോട്∙ കോവിഡ് ബാധിച്ചു ഇന്നലെ 2 മലയാളികൾ കൂടി ഗൾഫിൽ മരിച്ചു. തിരുവല്ല വള്ളംകുളം പാറപ്പുഴയിൽ സി.ജയചന്ദ്രൻ പിള്ള (57) അജ്മാൻ ഷെയ്ഖ് ഖലീഫ ആശുപത്രിയിലും കടലുണ്ടി മണ്ണൂർ പഴയ ബാങ്ക് പുത്തൻ പീടിയേക്കൽ വലിയകത്ത് പരേതനായ സിയാലി കോയ ഹാജിയുടെ മകൻ അബ്ദുൽ അസീസ് (52) സൗദിയിലെ ജുബൈലിലുമാണ് മരിച്ചത്.



ഡാർവിഷ് എൻജിനീയറിങ് കമ്പനി ജീവനക്കാരനായിരുന്നു ജയചന്ദ്രൻ പിള്ള. കഴിഞ്ഞ 26 നാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. മൃതദേഹം ഷാർജയിൽ സംസ്കരിക്കും. ഭാര്യ: ശോഭ. മക്കൾ: അജേഷ് കുമാർ, ജയേഷ് ചന്ദ്രൻ. കടുത്ത പനിയെ തുടർന്നു ഒരാഴ്ചയായി ചികിത്സയിലായിരുന്ന അബ്ദുൽ അസീസിനു തിങ്കളാഴ്ചയാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കബറടക്കം പിന്നീട് . ഭാര്യ: ജൂബി. മക്കൾ: റസീൻ അബ്ദുൽ അസീസ്, സന മറിയം.

English summary: Coronavirus: Two more malayalis dies in gulf