ഐസലേഷൻ കോച്ചിന് ആവശ്യക്കാരില്ല; പൂർവ സ്ഥിതിയിലാക്കാൻ നിർദേശം

ഷൊർണൂർ∙ റെയിൽവേ തയാറാക്കിയ കോവിഡ് ഐസലേഷൻ കോച്ചുകൾക്കു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് ആവശ്യക്കാരില്ല, 5200 ഐസലേഷൻ കോച്ചുകളിൽ മൂവായിരത്തോളം പൂർവ സ്ഥിതിയിലാക്കാൻ നിർദേശം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതിഥി തൊഴിലാളികളുമായി യാത്ര ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ശ്രമിക് എക്സ്പ്രസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനാണു കോച്ചുകളിലെ ഐസലേഷൻ സന്നാഹങ്ങൾ ഉടൻ ഒഴിവാക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയത്.

ദക്ഷിണ റെയിൽവേയിൽ 473 കോച്ചുകളിലാണു ഐസലേഷൻ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇവ വിട്ടുനൽകാനായിരുന്നു ഉദ്ദേശം. രാജ്യത്ത് എറണാകുളവും ഷൊർണൂരും ഉൾപ്പെടെ 215 റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലാണു റെയിൽവേയുടെ ഐസലേഷൻ കോച്ചുകൾ തയാറാക്കിയത്.

മധ്യ റെയിൽവേയിലും ദക്ഷിണ മധ്യ റെയിൽവേയിലുമായി 968 കോച്ചുകളാണു കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി മാറ്റിയത്. ഭൂരിഭാഗവും പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകളായി സർവീസ് നടത്തിയിരുന്ന കോച്ചുകളാണ്. ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകളും നവീന ശുചിമുറികളും ഉൾപ്പെടെ സജ്ജീകരിച്ചതിന് ഒരു കോച്ചിനു 2 ലക്ഷം രൂപ വരെയായിരുന്നു ചെലവ്. ഇവ മാറ്റുന്നതിന് ഇതിന്റെ പകുതിയോളം ചെലവുണ്ട്.



40 ശതമാനത്തോളം മാത്രം കോച്ചുകൾ ഐസലേഷൻ വാർഡുകളാക്കി നിലനിർത്തി മറ്റുള്ളവ പൂർവ സ്ഥിതിയിലാക്കാനാണു നിർദേശം. അതേ സമയം റെയിൽ ഗതാഗതം പൂർണമായി പുനരാരംഭിക്കുമ്പോൾ മുഴുവൻ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകളും ഓടി തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഐസലേഷൻ കോച്ചുകൾ കൂടി വിട്ടു കിട്ടേണ്ടി വരും.

English summary: Railways to use isolation coaches to operate Shramik Special trains