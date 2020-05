സിനിമ സെറ്റ് തകർത്ത കേസ്: 4 പേർ കൂടി അറസ്റ്റിൽ

കാലടി ∙ കാലടിയിൽ പെരിയാർ മണപ്പുറത്ത് സിനിമ ചിത്രീകരണ സെറ്റ് തകർത്ത കേസിൽ 4 പ്രതികളെ കൂടി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അകനാട് മുടക്കുഴ തേവരുകുടി രാഹുൽരാജ് (19), ഇരിങ്ങോൾ പട്ടാൽ കാവിശേരി രാഹുൽ (23), കൂവപ്പടി നെടുമ്പള്ളി ഗോകുൽ (25), കീഴില്ലം വാഴപ്പിള്ളി സന്ദീപ്കുമാർ (33) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. പ്രധാനപ്രതി മലയാറ്റൂർ ചെത്തിക്കാട്ടിൽ രതീഷിനെ നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.



സെറ്റ് നശിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി വർഗീയ കലാപത്തിനു വഴി വയ്ക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന കുറ്റം ചുമത്തിയാണു കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.ലോക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ‍‍ ലംഘിച്ചതിനു കേരള എപ്പിഡമിക് ഡിസീസ് ഓർഡിനൻ‍സ് പ്രകാരവും ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പ്രതികൾക്കെതിരെ കാപ്പ ചുമത്തുന്നതിനുള്ള നടപടിയെടുക്കുമെന്നു റൂറൽ എസ്പി കെ. കാർത്തിക് പറഞ്ഞു. മറ്റു പ്രതികൾക്കു വേണ്ടി അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘മിന്നൽ മുരളി’ എന്ന സിനിമയ്ക്കു വേണ്ടി കാലടി മണപ്പുറത്ത് പുരാതന പള്ളിയുടെ മാതൃകയിൽ പണിതിരുന്ന സെറ്റാണു ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് പ്രതികൾ തകർത്തത്. അൻപതോളം പേർക്കെതിരെ കേസുണ്ട്. ക്ഷേത്ര പരിസരം മലിനമാക്കുന്ന അനധികൃത നിർമാണം പൊളിച്ചു നീക്കാൻ ‍ ശ്രമിക്കുക മാത്രമാണു രാഷ്ട്രീയ ബജ്റങ്ദൾ‍‍ പ്രവർത്തകർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അന്തർ രാഷ്ട്രീയ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സന്തോഷ് പെരുമ്പാവൂർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Four more people arrested in cinema set destruction case