മജിസ്ട്രേട്ടുമാർക്കു മുന്നിൽ പ്രതികളെ നേരിട്ടു ഹാജരാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം

കൊച്ചി ∙ പ്രതികളെ മജിസ്ട്രേട്ടുമാർക്കു മുന്നിൽ നേരിട്ടു ഹാജരാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഭരണ വിഭാഗത്തിന്റെ സർക്കുലർ. മജിസ്ട്രേട്ടുമാരും സ്പെഷൽ കോടതി ജഡ്ജിമാരും ഇലക്ട്രോണിക് മാർഗങ്ങളിലൂടെ പ്രതികളെ ഹാജരാക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.

ഹാജരാക്കപ്പെട്ട ചില പ്രതികൾക്കു കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്നു മജിസ്ട്രേട്ടുമാർ ക്വാറന്റീനിൽ പോകേണ്ടിവന്ന സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. മജിസ്ട്രേട്ടുമാരുടെയും കോടതി ജീവനക്കാരുടെയും ആരോഗ്യ സുരക്ഷയെ കരുതിയാണു സബോർഡിനേറ്റ് ജുഡീഷ്യറി റജിസ്ട്രാർ പി. ജി. അജിത്കുമാറിന്റെ നിർദേശം.

മജിസ്ട്രേട്ടിനു മുന്നിൽ പ്രതികളെ ഹാജരാക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് വിഡിയോ ലിങ്കേജ് സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ചു മതിയെന്നു പൊലീസിനു നിർദേശം നൽകാൻ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിയോടു നിർദേശിച്ചു. പ്രതിയെ ആദ്യതവണ ഹാജരാക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഈ രീതി മതി. ഇക്കാര്യത്തിൽ മജിസ്ട്രേട്ടുമാർക്കും പ്രത്യേക കോടതി ജഡ്ജിമാർക്കും സഹായ, നിർദേശങ്ങൾ നൽകാൻ ജില്ലാ ജഡ്ജിമാരെയും ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേട്ടുമാരെയും ഹൈക്കോടതി ചുമതലപ്പെടുത്തി.

English Summary: HC orders production of accused before magistrates to be done only through video conference