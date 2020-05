ഭാര്യയെ മൂർഖനെക്കൊണ്ടു കടിപ്പിച്ചു; മരണം നോക്കിനിന്നു

കൊല്ലം ∙ മൂർഖൻ പാമ്പിനെക്കൊണ്ടു കടിപ്പിച്ച് ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ അടൂർ പറക്കോട് ശ്രീസൂര്യയിൽ സൂരജ് (27) അതിനു വേണ്ടി നടത്തിയത് വൻ ആസൂത്രണം. പാമ്പിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ യു ട്യൂബ് പഠനം മുതൽ കൈകളുടെ ചലന പരിശീലനം വരെ നടത്തിയ ശേഷമാണ് ഇയാൾ മൂന്നാമത്തെ ശ്രമത്തിൽ, ഭാര്യ അഞ്ചൽ ഏറം വെള്ളിശ്ശേരിൽ വീട്ടിൽ ഉത്ര (25) യെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്.



അവിശ്വസിനീയവും പേടിപ്പെടുത്തുന്നതുമായ വിശദാംശങ്ങളാണ് കൊലപാതകം സംബന്ധിച്ച് പൊലീസ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്: മേയ് 7നു പുലർച്ചെ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ഉത്രയുടെ ഇടതുകൈത്തണ്ടയിൽ മൂർഖനെക്കൊണ്ടു കടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു സൂരജ്. തലേദിവസം ഉത്രയുടെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ സൂരജിന്റെ കയ്യിൽ വലിയ ബാഗുണ്ടായിരുന്നു. പാമ്പിനെ സൂക്ഷിച്ച കുപ്പി ഇതിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണു കരുതുന്നത്. ഇത് കിടപ്പുമുറിയിലെ കട്ടിലിനടിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു.

രാത്രി വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും സൂരജ് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തു. സൂരജ് കുടിച്ചില്ല. ആ പങ്കു കൂടി ഉത്രയെക്കൊണ്ടു കുടിപ്പിച്ചു. ഉറങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് തലവേദനിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞ ഉത്രയ്ക്കു താൻ മരുന്നു നൽകിയതായി ഇയാൾ സമ്മതിച്ചു. ഉറക്കത്തിൽ പാമ്പുകടിയേറ്റ ഉത്ര മരണത്തിലേക്കു നീങ്ങുന്നത് ഉറങ്ങാതെ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു സൂരജെന്നാണു പൊലീസ് നൽകുന്ന സൂചന. രാവിലെ ആറരയോടെ കിടപ്പുമുറിയിലെത്തിയ ഉത്രയുടെ അമ്മയാണ് മകളെ ചലമറ്റ നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്നത്. അപ്പോൾ സൂരജ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ഉത്രയെ പാമ്പുകടിപ്പിക്കാൻ ഫെബ്രുവരി 29 നാണ് സൂരജ് ആദ്യശ്രമം നടത്തിയത്. അന്ന് സൂരജിന്റെ വീട്ടിൽ സ്റ്റെയൽകെയ്സിൽ പാമ്പിനെ കണ്ട് ഉത്ര ബഹളം വച്ചതോടെ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടു. സൂരജ് വന്നു പാമ്പിനെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലാക്കി കൊണ്ടുപോയി. മാർച്ച് 2നു വീണ്ടും ശ്രമമുണ്ടായി. അന്ന് ഉത്രയെ പാമ്പു കടിച്ചു. മണിക്കൂറുകൾ വൈകിയാണ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചതെങ്കിലും യുവതി അതിജീവിച്ചു. ഇതിന്റെ തുടർ ചികിത്സയ്ക്കായി മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം സ്വന്തം വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോഴാണു വീണ്ടും കടിയേൽക്കുന്നത്.

3 മാസത്തിനിടയിൽ 2 തവണ പാമ്പുകടിച്ചതും രണ്ടുതവണയും ഭർത്താവ് സമീപം ഉണ്ടായിരുന്നതും മരണം കഴിഞ്ഞു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഭാര്യയുടെ സ്വത്തിന് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചതും സംശയം ജനിപ്പിച്ചതോടെയാണ് ഉത്രയുടെ മാതാപിതാക്കൾ റൂറൽ എസ്പി: ഹരിശങ്കറിനു പരാതി നൽകിയത്.

തുടർന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി: എ. അശോകന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ അത്യപൂർവ കൊലപാതകത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. സൂരജിനെയും പാമ്പുപിടുത്തക്കാരനായ പാരിപ്പള്ളി കുളത്തൂർക്കോം കെഎസ് ഭവനിൽ സുരേഷ് കുമാറിനെയും (കല്ലുവാതുക്കൽ സുരേഷ്– 47) കോടതി 4 ദിവസത്തെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.

ഉത്രയെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടത് ഇങ്ങനെ

ഫെബ്രുവരി 22: അടൂരിലെ സൂരജിന്റെ വീട്

മുകൾ നിലയിലെ മുറിയിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തുകൊണ്ടുവരാൻ സൂരജ് ഉത്രയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പടികൾ കയറി മുകളിലെത്തുന്നതിനിടെ പടിക്കെട്ടിൽ അണലിയെ കാണുന്നു. നിലവിളിച്ചു കൊണ്ട് ഓടിയിറങ്ങിയ ഉത്രയുടെ ബഹളം കേട്ട് സൂരജ് മുകളിൽ കയറി പാമ്പിനെ പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കിലാക്കി പുറത്തേക്കു കൊണ്ടു പോകുന്നു. ചേരയായിരുന്നെന്നാണു സൂരജ് ഉത്രയോട് പറഞ്ഞത്.

മാർച്ച് 2: അടൂരിലെ സൂരജിന്റെ വീട്

ഉത്രയുടെ കാലിൽ പാമ്പുകടിയേൽക്കുന്നു. വേദന അറിയാതിരിക്കാൻ മരുന്നുകൾ നൽകിയതായി സൂരജിന്റെ മൊഴി. അടൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും ജനറൽ ആശുപത്രിയിലുമായി കാത്തുനിന്നു ചികിത്സ വൈകിപ്പിക്കാൻ ശ്രമമുണ്ടായി. ഉത്രയുടെ നാഡിമിഡിപ്പ് അപകടകരമാം വിധം താഴ്ന്നു. പുലർച്ചെ നാലരയോടെ ഉത്രയുടെ മാതാപിതാക്കളും ബന്ധുക്കളുമെത്തി തിരുവല്ല പുഷ്പഗിരി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുന്നു. 52 ദിവസം ആശുപത്രിവാസം.

ഏപ്രിൽ 22: ആശുപത്രിയിൽ നിന്നു ഡിസ്ചാർജായി ഉത്ര അഞ്ചലിലെ കുടുംബവീട്ടിലെത്തി. ഇടയ്ക്കിടെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി മുറിവു ഡ്രസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിരുന്നത് സൂരജ്.

മെയ് 6: അഞ്ചലിലെ ഉത്രയുടെ വീട്

മേയ് 8ന് ഉത്രയെ ആശുപത്രിയിൽ പരിശോധനയ്ക്കു കൊണ്ടുപോകാനെന്ന പേരിൽ സൂരജ് വീട്ടിലെത്തുന്നു. രാത്രി വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും സൂരജ് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി നൽകുന്നു. സൂരജ് മാത്രം കുടിക്കുന്നില്ല.

ഇതിനു മുൻപു തന്നെ മൂർഖൻ പാമ്പിനെ ചുവന്ന അടപ്പുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിലാക്കി ഉത്രയുടെ വീടിനു സമീപത്തുള്ള ഇവരുടെ തന്നെ പഴയ വീടിനു പിന്നിൽ ഒളിപ്പിക്കുന്നു. രാത്രി പാമ്പ് അടങ്ങിയ കുപ്പി ബാഗിലാക്കി കിടപ്പുമുറിയിലെ കട്ടിലിനടിയിൽ ഒളിപ്പിക്കുന്നു. രാത്രി വൈകി ഉത്രയുടെ ഇടതു കൈത്തണ്ടയിൽ പാമ്പിനെ കടിപ്പിക്കുന്നു.

െമയ് 7: അഞ്ചലിലെ ഉത്രയുടെ വീട്

രാവിലെ കിടക്കയിൽ അനക്കമില്ലാത്ത നിലയിൽ ഉത്രയെ അമ്മ കണ്ടെത്തുന്നു. രാവിലെ പത്തരയോടെ മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അഞ്ചൽ പൊലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിനു കേസെടുക്കുന്നു.

േമയ് 18: മാതാപിതാക്കൾ റൂറൽ എസ്പി ഹരിശങ്കറിനു പരാതി നൽകുന്നു. കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കുന്നു.

‌മേയ് 24: ഉത്രയുടെ ഭർത്താവ് സൂരജും പാമ്പുപിടിത്തക്കാരനും സഹായിയുമായ സുരേഷ്കുമാറും അറസ്റ്റിലാകുന്നു.

English summary: Man arrested for getting wife killed by snake