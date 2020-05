മൊത്തം രോഗികളിൽ മൂന്നിലൊന്നും കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരളത്തിൽ ജനുവരി 30 മുതൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ചവർ 963. ഇതിൽ മൂന്നിലൊന്നും (321) കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെയാണ്. ഇതിനു മുൻപുള്ള 15 ആഴ്ചകളിലായി മൊത്തം 642 കേസുകൾ മാത്രം.

നിരീക്ഷണത്തിലുളളവരുടെ എണ്ണം ലക്ഷം പിന്നിട്ട് 1,04,336 ആയി. ഏപ്രിൽ 4ന് ക്വാറന്റീനിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 1,71,355 ആയിരുന്നു. രോഗികൾ 254 പേരും. അതിനു ശേഷം ഇരു വിഭാഗത്തിലും ആളുകൾ കുറഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു. മേയ് 8നു സംസ്ഥാനത്താകെ ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നതു 16 പേർ മാത്രമാണ്. 4 മുതൽ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും 7 മുതൽ വിദേശത്തു നിന്നും ആളുകൾ എത്തിത്തുടങ്ങി. സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്തുനിന്ന് ഇതിനകം 1,02,279 പേരാണ് എത്തിയത്.

വിദേശത്തുനിന്നു വന്നവരിൽ 133 പേർ രോഗികളായി. ഇവരിൽ 75 പേർ യുഎഇയിൽ നിന്നാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുളള 72 പേർക്കും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുളള 77 പേർക്കും കർണാടകയിൽ നിന്നുളള 35 പേർക്കും രോഗം ബാധിച്ചു. നിലവിൽ കണ്ണൂരിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ ചികിത്സയിലുള്ളത് – 77.

