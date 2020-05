കുഞ്ഞിന്റെ മരണം: കോവിഡ് അല്ലെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ

മലപ്പുറം ∙ മഞ്ചേരി പയ്യനാട് സ്വദേശിയുടെ 4 മാസം പ്രായമായ മകൾ മരിച്ചത് കോവിഡ് മൂലമല്ലെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ. ന്യുമോണിയയും ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖവുമുണ്ടായിരുന്ന കുഞ്ഞിന് കൃത്യമായ ചികിത്സ ലഭിക്കാതെയാണു മരിച്ചതെന്ന് പിതാവ് മുഹമ്മദ് അഷ്റഫും മാതാവ് ആഷിഫയും ആരോപിച്ചു.

കുഞ്ഞിന് കോവിഡ് ബാധിച്ചെന്ന കണ്ടെത്തൽ സാംപിൾ പരിശോധനയിൽ വന്ന പിഴവാണ്. ആദ്യ പരിശോധനയിൽ പോസിറ്റീവാണെന്ന് അറിയിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് നടത്തിയ പരിശോധനയിലും മരണശേഷം നടത്തിയ പരിശോധനയിലും ഫലം നെഗറ്റീവായിരുന്നു.

ആദ്യ പരിശോധനയ്ക്കെടുത്ത അതേ സാംപിൾ ആലപ്പുഴ വൈറോളജി ലാബിൽ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ നെഗറ്റീവെന്ന ഫലമാണ് ലഭിച്ചതെന്നു കുടുംബം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ അറിഞ്ഞതായും അഷ്റഫ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Death of child not due to covid