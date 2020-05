ക്വാറന്റീൻ ചെലവ് പൂർണമായി സൗജന്യമാക്കണം: രമേശ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ ക്വാറന്റീൻ സൗകര്യത്തിനു സാധാരണക്കാരായ പ്രവാസികളിൽ നിന്നു പണം ഈടാക്കുമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന വലിയ ആശങ്കയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. പൂർണമായി സൗജന്യമാക്കിയേ തീരൂവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സാമ്പത്തിക ശേഷിയുളളവർ സ്വന്തം ചെലവിൽ ഹോട്ടലുകളിലും മറ്റും ക്വാറന്റീനിൽ പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല. എന്നാൽ ലേബർ ക്യാംപുകളിലും മറ്റും കഴിയുന്നവർ നാട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഇതിനായി ഫീസ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതു ശരിയല്ല. സൗജന്യമായി ഏർപ്പാട് ചെയ്യുമെന്നു പറഞ്ഞ ശേഷം വാക്കു മാറ്റിയതിലുള്ള പ്രതിഷേധം ചെന്നിത്തല അറിയിച്ചു.

പരിശോധനകൾ കൂട്ടണം: ബിജെപി

∙ കോവിഡ് വ്യാപനം ആശങ്ക ഉയർത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടണമെന്നു ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രതിസന്ധിയിലായ പാവങ്ങൾക്കു നേരിട്ടു പണം എത്തിക്കണം. അടിയന്തര സഹായമായി 2500 രൂപയെങ്കിലും റേഷൻ കടകൾ വഴി നൽകണം.

മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള മലയാളികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ കൂടുതൽ ട്രെയിനുകളും ബസുകളും അനുവദിക്കണം. തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രവാസികളുടെ പുനരധിവാസത്തിനു പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും സുരേന്ദ്രൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

∙ ‘പ്രവാസികൾ ക്വാറന്റീൻ ചെലവ് സ്വന്തമായി വഹിക്കണമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് മനുഷ്യത്വരഹിതമാണ്. ഇതു പ്രവാസികളോടുള്ള അവഹേളനവും കേരളീയർക്ക് അപമാനവുമാണ്. ക്രൂരമായ ഈ സമീപനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തണം.’ – ഉമ്മൻ ചാണ്ടി, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി

English Summary: Government must take quarantine expense says Ramesh Chennithala