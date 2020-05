നിർധനരുടെ യാത്രച്ചെലവ് സർക്കാർ വഹിക്കണം: ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി ∙ രാജ്യത്തേക്കു മടങ്ങാൻ വിമാനക്കൂലിക്കു പോലും പണമില്ലാത്ത പ്രവാസികളുടെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ചു തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നു ഹൈക്കോടതി. അർഹരെങ്കിൽ സഹായം എത്തിക്കുമെന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചു.ബന്ധുക്കൾ യുഎഇ, സൗദി അറേബ്യ, ഖത്തർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെന്നും എംബസി ക്ഷേമനിധി വിനിയോഗിച്ച് യാത്രച്ചെലവു വഹിക്കണമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വടകര സ്വദേശികളായ ജിഷ, മനീഷ, തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ഷീബ തുടങ്ങിയവർ നൽകിയ ഹർജിയാണു ജസ്റ്റിസ് അനു ശിവരാമൻ പരിഗണിച്ചത്. ഇവരുടെ അപേക്ഷ കിട്ടിയെന്നും അർഹരെങ്കിൽ സഹായിക്കുമെന്നും കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.ഹർജിക്കാരല്ലാത്തവർക്കും എംബസിയിൽ അപേക്ഷ നൽകാമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Government must take travel expense of poor people says high court