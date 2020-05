പ്രവാസികൾക്കെതിരെ പ്രചാരണം: കർശന നടപടിയെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ പ്രവാസികൾക്കെതിരെ വ്യാജവാർത്ത സൃഷ്ടിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഗൾഫിൽ നിന്നു മടങ്ങിയെത്തിയ ചിലർ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയാതെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്നതായി കാണിച്ച് അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ മോർഫ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതു ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ അനുവദിക്കില്ല. ഇതു പരിശോധിച്ച് നടപടിയെടുക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് സൈബർ ഡോമുകളെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പു ചുമത്തി നടപടി എടുക്കും. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ മാസ്ക് ധരിക്കാത്ത 3251 പേർക്കെതിരെയും ക്വാറന്റീൻ‍ ലംഘിച്ച 6 പേർക്കെതിരെയും കേസെടുത്തു.

English Summary: Strict action if fake news against expat says chief minister