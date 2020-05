മുരളീധരനെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ എംപിമാരുടെയും എംഎൽഎമാരുടെയും യോഗത്തിലേക്കു കേന്ദ്രമന്ത്രി വി. മുരളീധരനെ സർക്കാർ ക്ഷണിച്ചിരുന്നുവെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരുന്നു തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നവർ ഇപ്പോഴും അതു തുടരുകയാണെന്നും പിണറായി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ശരിയെന്താണെന്നു ജനത്തിനറിയാം. യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ലിങ്ക് മുരളീധരന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിക്ക് അയച്ചിരുന്നു. യോഗം തുടങ്ങിയപ്പോൾ കണക്റ്റ് ചെയ്തു. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. മുഴുവൻ സമയവും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഇടയ്ക്കു പോകുമെന്നും മുരളീധരന്റെ ഓഫിസിൽ നിന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു.

പ്രവാസികൾക്ക് കേരളം 7 ദിവസത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൽ ക്വാറന്റീൻ നിർദേശിച്ചു. കേന്ദ്രം എതിർത്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അതേ നിലപാടിലേക്ക് എത്തി. ക്വാറന്റീൻ ചെലവു സംബന്ധിച്ച പ്രതിപക്ഷ ആരോപണങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയമാണ്. നാട് ഇതൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: V. Muralidharan was invited for meeting says chief minister