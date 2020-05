‘സ്കൂളുകൾ ഫീസ് കൂട്ടരുത്’; മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കർശന നിർദേശം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഒരു സ്കൂളും ഫീസ് കൂട്ടി രക്ഷിതാക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കർശന നിർദേശം. ഓൺലൈൻ പഠനസൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിന്റെ പേരു പറഞ്ഞ് സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾ ഫീസ് കൂട്ടുന്നതായും നൽകാത്തവരുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ തടഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നതായുമുള്ള പരാതികൾ മലയാള മനോരമ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

ഈ കാലം പ്രത്യേകമാണെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ഓർമിപ്പിച്ചു. ജനങ്ങളെല്ലാം പ്രയാസം നേരിടുകയാണ്. ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവരും വരുമാനം ഇല്ലാതായവരുമുണ്ട്. വലിയ തുക ഫീസ് അടച്ചതിന്റെ രസീതുമായി ചെന്നാലേ പാഠപുസ്തകം നൽകൂ എന്ന നിലപാടു ശരിയല്ല. പ്രതിസന്ധി കാലത്തു കുട്ടികളെയും രക്ഷിതാക്കളെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന സമീപനം ആരും സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ഓർമിപ്പിച്ചു. തങ്ങളുടെ സംഘടനയിൽപെട്ട സ്കൂളുകളിൽ ഫീസ് കൂട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് അൺ എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റുകളുടെ സംഘടനയായ കെആർഎസ്എംഎ പ്രതികരിച്ചു.

