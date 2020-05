കോവിഡ് ബാധിതരായി ഗൾഫിൽ 6 മലയാളികൾ മരിച്ചു. കായംകുളം കൃഷ്ണപുരം തെക്ക് കൊച്ചുമുറി തട്ടക്കാട്ട് തെക്കതിൽ ബാബു തമ്പി (48), തിരുവനന്തപുരം കുളമുട്ടം മൂങ്ങോട് സ്വദേശി നിസാമുദ്ദീൻ (43) എന്നിവർ സൗദിയിലും കോഴഞ്ചേരി വഞ്ചിത്ര പണ്ട്യാലയ്ക്കൽ തെക്കേക്കര ഏബ്രഹാമിന്റെ ഭാര്യ റിയ ഏബ്രഹാം (58) കുവൈത്തിലും മരിച്ചു.

തൃശൂർ പാവറട്ടി വെങ്കിടങ്ങ് കണ്ണോത്ത് നെടുങ്ങാട്ട് പരേതനായ വേലായുധന്റെ മകൻ രാജൻ (54), കൊല്ലം പള്ളിക്കൽ സ്വദേശി നാസിമുദ്ദീൻ (71), തിരുവനന്തപുരം മുട്ടട അഞ്ചുമുക്ക് ശിവം എസ്ആർഎ വീട്ടിൽ ആർ.അശ്വനികുമാർ (45) എന്നിവർ ദുബായിലാണു മരിച്ചത്.

English Summary: Six keralites dies in gulf due to covid