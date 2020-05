മാതാവും പിതാവും ഹോം ക്വാറന്റീനിൽ; ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ വീണ് കുഞ്ഞിന് ദാരുണാന്ത്യം

കൂറ്റനാട് (പാലക്കാട്) ∙ ചാലിശ്ശേരിയിൽ ക്വാറന്റീനിലുള്ള കുടുംബത്തിലെ 11 മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിനെ ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. മുക്കിൽപീടിക മണാട്ട് മൻസിലിൽ മുഹമ്മദ്‌ സാബിഖ്– ലിയാന ദമ്പതികളുടെ ഏക മകൻ യെസാൻ മുഹമ്മദ്‌ ആണു മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി 9.45നായിരുന്നു സംഭവം.

വീടിനകത്തുള്ള കുളിമുറിയിൽ ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ തലകീഴായി വീണ നിലയിലായിരുന്നു. പെരുമ്പിലാവിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഇതര സംസ്ഥാനത്തു നിന്നെത്തിയ കുട്ടിയുടെ ബന്ധു കോവിഡ് ബാധിച്ചു ചികിത്സയിലാണ്. അതിനാൽ കുട്ടിയുടെ മാതാവും പിതാവും വീട്ടിൽ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയവെയാണു ദുരന്തം.

കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കും പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനുമായി തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി. കുട്ടിയെ ആദ്യം പ്രവേശിപ്പിച്ച പെരുമ്പിലാവിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിയിലെ അത്യാഹിത വിഭാഗം താൽക്കാലികമായി അടച്ചു. 5 പേരെ ക്വാറന്റീനിലാക്കി.

English summary: Parents under quarantine: Boy dies by falling into bucket