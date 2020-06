ഒരേ വിമാനത്തിലെത്തി; ഒരുമിച്ച് രോഗം

ഒരേ വിമാനത്തിലെത്തിയ 4 പേർക്കാണു കോട്ടയത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്; എറണാകുളത്തും ഒരേ വിമാനത്തിലെത്തിയ 2 പേർക്കു രോഗം കണ്ടെത്തി. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകയ്ക്കും മലപ്പുറത്ത് 7 മാസമായ കുഞ്ഞിനും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

കേരളത്തിലെ ആകെ രോഗബാധിതർ 1412 ആയി. ഇപ്പോൾ 774 പേരാണു ചികിത്സയിലുള്ളത്. 627 പേർ രോഗമുക്തരായി.

∙ കോട്ടയം (6): കുവൈത്തിൽ നിന്ന് ഒരേ വിമാനത്തിലെത്തിയ 4 സ്ത്രീകൾക്കു രോഗം. കുവൈത്തിൽ നിന്നെത്തിയ ഗർഭിണിയായ നഴ്സും ദുബായിൽ നിന്നെത്തിയ 82 വയസ്സുകാരനുമാണു മറ്റു 2 പേർ.

ഹോട്സ്പോട്ടുകൾ 122

∙ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ആനക്കയത്തെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ ഹോട്സ്പോട്ടുകൾ 122 ആയി.

കൂടുതൽ വിദേശ വിമാനങ്ങൾ 5 മുതൽ

നെടുമ്പാശേരി ∙ വന്ദേ ഭാരത് ദൗത്യത്തിന്റെ 5 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ജിബൂട്ടി, കയ്റോ, മാൾട്ട, ലണ്ടൻ, സെബു തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് വിമാനങ്ങളുണ്ടാകും. ജിബൂട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള വിമാനം 5ന് രാത്രി 7.45ന് മുംബൈ വഴി കൊച്ചിയിലെത്തും. കയ്റോ, കീവ്, സെബു, മാൾട്ട, ഹോചിമിൻ സിറ്റി തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് എയർഇന്ത്യ വിമാനങ്ങളാണ് എത്തുന്നത്.

മാൾട്ടയിൽ നിന്ന് എയർ മാൾട്ട 9നും ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടിഷ് എയർവേയ്‌സ് 10നും കൊച്ചിയിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തും. ഇന്നലെ 3 വിമാനങ്ങളിലായി 540 പ്രവാസികൾ കൊച്ചിയിലെത്തി. ദുബായ്, കുവൈത്ത്, ദോഹ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് എയർഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് ആണ് സർവീസുകൾ നടത്തിയത്. ഇന്ന് 3 സർവീസുകളുണ്ട്.

English Summary: Covid for four people came in same flight