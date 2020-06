കോവിഡ് എവിടെനിന്ന്? ഉറവിടം കണ്ടെത്താനാകാത്ത രോഗികൾ കേരളത്തിൽ കൂടുന്നു

തിരുവനന്തപുരം ∙ സമ്പർക്കം വഴിയും ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെയും കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നതിൽ ആശങ്കയോടെ സർക്കാർ. ഇന്നലെ മാത്രം 12 പേർക്കാണു സമ്പർക്കം വഴി രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരത്തു മരിച്ച വൈദികനു രോഗം പകർന്നത് എങ്ങനെയെന്നു കണ്ടെത്താനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

സമൂഹവ്യാപനം ഇല്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയും ആരോഗ്യമന്ത്രിയും തറപ്പിച്ചു പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത രോഗികളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നതായി കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മേയ് 10നു ശേഷം കണ്ടെത്തിയ 906 രോഗികളിൽ 83 പേർക്ക് സമ്പർക്കം മൂലമാണ് രോഗബാധയുണ്ടായത്. ഇതിനു പുറമേ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു പോയ ഒട്ടേറെപ്പേർക്ക് അവിടെ പരിശോധനയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

ഇന്നലെ മരിച്ച വൈദികൻ 43 ദിവസമായി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല. മറ്റുള്ളവരുമായി അടുത്ത സമ്പർക്കവുമുണ്ടായിട്ടില്ല. ആശുപത്രിയിൽ ഇത്രയേറെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുണ്ടായിട്ടും രോഗം പടർന്നത് എങ്ങനെയെന്ന ചോദ്യവും ആരോഗ്യവകുപ്പിനു മുന്നിലുണ്ട്.

ലോക്ഡൗൺ ഇളവുകളിൽ ഇന്നു തീരുമാനം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഇൗ മാസം എട്ടിനു ശേഷമുള്ള അഞ്ചാം ഘട്ട ലോക്ഡൗൺ ഇളവുകൾക്കുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിർദേശങ്ങൾ ഇന്നു മന്ത്രിസഭായോഗം ചർച്ച ചെയ്യും. വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ വരുത്തേണ്ട ഇളവുകൾ മന്ത്രിമാർ അറിയിക്കും. 8 മുതൽ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ വിശ്വാസികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാനാണു കേന്ദ്രത്തിന്റെ തീരുമാനമെങ്കിലും ആൾക്കൂട്ടം ഒഴിവാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നാണു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിലപാട്. ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ മത നേതാക്കളുടെ യോഗം നാളെ മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സ്കൂളുകൾ തുറക്കുന്ന കാര്യത്തിലും കേന്ദ്രത്തെ അറിയിക്കേണ്ട നിലപാടു മന്ത്രിസഭ ചർച്ച ചെയ്യും. കാലവ൪ഷ മുൻകരുതൽ നടപടികളും ച൪ച്ച ചെയ്യും. ബാ൪ ലൈസൻസ് ഫീസിൽ ഇളവു വേണമെന്ന ബാറുടമകളുടെ ആവശ്യം മന്ത്രിസഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എക്സൈസ്, നികുതി വകുപ്പ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.

