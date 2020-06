തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് ബാധിച്ചു കേരളത്തിനുപുറത്ത് 3 മലയാളികൾ കൂടി മരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം പള്ളിപ്പുറം ദാറുസ്സലാമിൽ കുഴിയാലയ്ക്കൽ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് ബഷീർ (60) സൗദിയിലെ ജുബൈലിലും പാലക്കാട് പറളി എടത്തറ പിള്ളക്കാട് അഞ്ജലി ഭവനിൽ കുഞ്ചുമണി (57) നൈജീരിയയിലും കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചു. മുംബൈയിൽ കോർപറേഷൻ മുൻ കൗൺസിലർ കൂടിയായ പത്തനംതിട്ട വെണ്ണിക്കുളം കിഴക്കേപ്പറമ്പിൽ ഫിലിപ് ഈശോ (75) ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചു.

ഫിലിപ് ഈശോ 1984 മുതൽ 1994 വരെ മുംബൈ ബാർക് ഏരിയ–ട്രോംബെ ഡിവിഷനിൽ കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലറായിരുന്നു. സംസ്കാരം നടത്തി.

ഭാര്യ: കുടശനാട്‌ അരിമംഗലത്തു ലില്ലി. മക്കൾ: നൈസി (യുഎസ്), നിഷ (പ്രിൻസിപ്പൽ, ഹോളി ഫെയ്ത്ത് സ്കൂൾ, ഹർദ, മധ്യപ്രദേശ്), നീതു, നിലാ (ഇരുവരും മുംബൈ), മർഫി (ഖത്തർ).

25 വർഷമായി ഗൾഫിലായിരുന്ന മുഹമ്മദ് ബഷീർ, പ്രവാസ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിൽ വരാനിരിക്കെയാണു മരിച്ചത്. ഭാര്യ ജമീല ബീവി.

