വിദേശ മലയാളികളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ കേരളം ‘നോ’ പറഞ്ഞിട്ടില്ല: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ വിദേശത്തു നിന്നു മലയാളികളെ വിമാനത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിൽ കേരളം ഇതുവരെ കേന്ദ്രത്തോടു ‘നോ’ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കേരളത്തിലേക്കുള്ള ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തണമെന്നു സംസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു.

മേയ് 7 മുതലാണു കേന്ദ്രത്തിന്റെ ‘വന്ദേഭാരത്’ പരിപാടി പ്രകാരം വിമാനങ്ങൾ എത്തിത്തുടങ്ങിയത്. ജൂൺ 2 വരെ 140 വിമാനങ്ങൾ വന്നു. 3 കപ്പലുകളും എത്തി. ഇവയിലൂടെ 25,821 പേരാണ് എത്തിയത്. വന്ദേഭാരതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വിമാന സർവീസിനു കേരളം ഒരു നിബന്ധനയും വച്ചിട്ടില്ല. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ചോദിച്ച എല്ലാ വിമാനങ്ങൾക്കും അനുമതി നൽകി.

ഈ മാസം ഒരു ദിവസം 12 വിമാനം വീതം ഉണ്ടാകുമെന്നു കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് ജൂണിൽ 360 വിമാനങ്ങളാണു വരേണ്ടത്. എന്നാൽ ഇന്നലെ മുതൽ 10 വരെ 36 വിമാനങ്ങളേ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. കേന്ദ്രസർക്കാർ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ സർവീസ് നടത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നാണു മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിൽ കുറ്റപ്പെടുത്താനാവില്ല. രാജ്യമാകെ ബാധകമായ ദൗത്യമായതുകൊണ്ട് ഒട്ടേറെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

വന്ദേഭാരതിൽ ഉൾപ്പെടാതെയുള്ള 40 ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങൾക്കു കേരളം അനുമതി നൽകി. അതു പൂർത്തിയായാൽ ഇനിയും ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകും. എന്നാൽ യാത്രക്കാരിൽ നിന്നു പണം ഈടാക്കി ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അതിനു സംസ്ഥാനം നിബന്ധന വച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിമാന നിരക്ക് ഏകദേശം വന്ദേഭാരത് നിരക്കിനു തുല്യമായിരിക്കണമെന്നും സീറ്റ് അനുവദിക്കുമ്പോൾ മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരെ ആദ്യം പരിഗണിക്കണമെന്നുമാണു നിബന്ധന. പ്രവാസികളെ വിദേശത്തു നിന്നു കൊണ്ടുവരുന്നതിനു സ്വകാര്യ വിമാനക്കമ്പനികൾക്കും അനുമതി നൽകും. സ്പൈസ് ജെറ്റിനു കേരളത്തിലേക്ക് 300 സർവീസിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആകുന്നവരെയാണു കൊണ്ടുവരിക. അബുദാബി കെഎംസിസിയുടെ 40 ചാർട്ടേഡ് വിമാന സർവീസിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: Kerala have not said no to expat