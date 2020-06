തിരുവനന്തപുരം∙ കേരളത്തിലെ ഐഎഎസുകാരും ഐപിഎസുകാരും തമ്മിൽ വടംവലിയില്ലെന്നും രാജസ്ഥാനിൽനിന്ന് 3000 കിലോമീറ്റർ അകലെ കേരളത്തിലെത്തി ജോലി ചെയ്യുന്നതു വടംവലിക്കാനല്ലെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിശ്വാസ് മേത്ത. കേരളത്തിൽ ജോലിക്കെത്തിയപ്പോൾ ആദ്യ ശമ്പളം 2300 രൂപയായിരുന്നു.

നാട്ടിൽ തട്ടുകട തുടങ്ങിയാൽ പോരേയെന്നു പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധികാരത്തിനാണെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലിറങ്ങിയാൽ മതിയായിരുന്നു. സാധാരണക്കാരെ സഹായിക്കുക എന്നതു മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം. ജോലിക്കു ചേർന്നപ്പോൾ സ്വന്തമായി വീടോ ഭൂമിയോ ഇല്ലായിരുന്നു. 20 വർഷം ജോലി ചെയ്തശേഷമാണ് വീടുണ്ടായതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മനോരമ ന്യൂസിന് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം സ്വകാര്യ വിശേഷങ്ങളും പങ്കുവച്ചത്.

‘രാജസ്ഥാനിലെ പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. അച്ഛൻ തെരുവുവിളക്കിന്റെ വെളിച്ചത്തിലിരുന്നു പഠിച്ചാണ് അധ്യാപകനായത്. ആദിവാസികൾ കൂടുതലുള്ള നാട്ടിലെ ആദ്യ ഐഎഎസുകാരനായിരുന്നു ഞാൻ.

‘കോവിഡ് പ്രതിരോധപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി ഏകോപിപ്പിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ്. ഓരോ ദിവസവും എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയോ എന്നു പിറ്റേന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിക്കുമ്പോൾ മറുപടി പറയേണ്ടതു വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്.

‘ജോലിയിലെ സമ്മർദം മറക്കാനുള്ള വഴിയാണ് പാട്ട്. ആഴ്ചയിലൊരിക്കലെങ്കിലും കൂട്ടുകാരെ വിളിച്ച് വീട്ടിലിരുന്നു പാടും. ഹിന്ദി ഗായകൻ മുകേഷിന്റെ ശബ്ദത്തിനോടു സാമ്യമുണ്ടായത് അദ്ഭുതമാണ്. എനിക്കു 16 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് മുകേഷ് മരിക്കുന്നത്. അന്നു വിഷമത്തോടെ പ്രാർഥിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം കിട്ടണേയെന്നായിരുന്നു – ചീഫ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു.

‘കോവിഡിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ജനങ്ങളുടെ പൂർണ സഹകരണം വേണം. എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും സർക്കാരിന് ഏർപ്പെടുത്താനാകില്ല. രോഗം വരാതിരിക്കാൻ സ്വയം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഭൂരിഭാഗം പേരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, ചില മണ്ടന്മാർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കാതെ നാടിനു മുഴുവൻ ഭീഷണിയാകുന്നു’ – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: No issue between IPS and IAS