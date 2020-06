ആരാധനാലയങ്ങൾ 8ന് തുറക്കും: ചീഫ് സെക്രട്ടറി

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരളത്തിലെ ആരാധനാലയങ്ങൾ 8ന് തുറക്കുമെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിശ്വാസ് മേത്ത. ഒരുമിച്ചു പ്രവേശിക്കാവുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ നിയന്ത്രണമുണ്ടാകും. ഉത്സവങ്ങൾക്കും ആഘോഷങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണം വരും.

ഇതു സംബന്ധിച്ചു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ശുപാർശ ഉടൻ കേന്ദ്രത്തിനു സമർപ്പിക്കും. ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറന്നാലും രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ജനങ്ങൾ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും സമൂഹം അതിന് പ്രാപ്തരായെന്നാണു വിശ്വാസമെന്നും മനോരമ ന്യൂസ് വാർത്താ ചാനലിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ വിശ്വാസ് മേത്ത പറഞ്ഞു.

വിവിധ മതനേതാക്കളുടെയും ദേവസ്വംബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെയും യോഗം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഇന്നു ചേരും. ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച മാർഗരേഖ തയാറാക്കുന്നതിനാണിത്.

