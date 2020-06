തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഗൾഫിൽ 3 മലയാളികൾ കൂടി മരിച്ചു. ദോഹ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ (2006) മെഡലുകൾ രൂപകൽപന ചെയ്ത എറണാകുളം വൈറ്റില ജനത റോഡ് ജ്യൂവൽബേ വ്യൂവിൽ എം.എസ്. മുരളീധരൻ (52) ഖത്തറിലും പത്തനംതിട്ട ഏഴംകുളം നെടുമൺ പള്ളിക്കത്തെക്കേതിൽ ഗ്രെയ്സ് കോട്ടേജിൽ കെ.ജോർജ് (ബിജു-51) കുവൈത്തിലും കണ്ണൂർ ചാലാട് പന്നേൻപാറ ജവാൻ മുക്കിനു സമീപം കല്ലാളത്തിൽ ഹൗസിൽ കെ.കെ.ഷിജിത്ത് (45) അബുദാബിയിലുമാണു മരിച്ചത്.

English Summary: Three more malayalees died of covid