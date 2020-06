ആദ്യ ഏഴ് ദിവസവും വീട്ടിൽ കഴിയാം

തിരുവനന്തപുരം ∙ വിദേശത്തു നിന്നെത്തുന്നവർ ആദ്യ 7 ദിവസം സർക്കാർ ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രത്തിൽ കഴിയണമെന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവ് അനുവദിച്ചു. വീടുകളും ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയതോടെയാണിത്. ജില്ലാ ഭരണകൂടമോ തദ്ദേശസ്ഥാപനമോ അംഗീകരിച്ച വീടുകളോ വാസയോഗ്യമായ കെട്ടിടങ്ങളോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൽ ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങളായി പരിഗണിക്കാമെന്നാണു ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ്. കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ മാർഗനിർദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു നടപടി. വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്നവരെ ഇതുപ്രകാരം വീടുകളിലേക്ക് അയച്ചു തുടങ്ങി.

സർക്കാർ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വേണ്ടത്ര സൗകര്യങ്ങളില്ലെന്നു പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു. വിദേശത്തു നിന്നെത്തി ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവരിൽ നിന്നു പണം ഈടാക്കാനുള്ള തീരുമാനം പ്രതിഷേധത്തെത്തുടർന്നു പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു. വീടുകളിൽ ക്വാറന്റീൻ അനുവദിക്കുന്നതോടെ സർക്കാരിന്റെ ചെലവും കുറയും.

