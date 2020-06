ഇ.പി.ജയരാജനെ ബോംബ് എറിഞ്ഞെന്ന കേസ്; 36 ബിജെപി–ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകരെ വിട്ടയച്ചു

തലശ്ശേരി∙ സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ഇ.പി.ജയരാജനെ പാനൂർ എലാങ്കോട് ജംക്‌ഷനിൽ ബോംബ് എറിഞ്ഞു പരുക്കേൽപ്പിച്ചുവെന്ന കേസിൽ പ്രതികളായ 36 ബിജെപി – ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകർ കുറ്റക്കാരല്ലെന്ന് കണ്ട് അ‍‍ഡീഷനൽ സെഷൻസ് കോടതി (4) ജഡ്ജി പി.എൻ. വിജയകുമാർ വിട്ടയച്ചു.

2000 ഡിസംബർ 2ന് കനകരാജൻ രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നേതാക്കളായ കെ.കെ.ശൈലജ, പി.ഹരീന്ദ്രൻ, പി.കെ.കുഞ്ഞനന്തൻ എന്നിവർക്കൊപ്പം പോവുകയായിരുന്ന ജയരാജന്റെ വാഹന വ്യൂഹത്തിന് നേരെ ബോംബ് എറിഞ്ഞുവെന്നായിരുന്നു കേസ്.



മൊട്ടേമ്മൽ ഷാജി എന്ന കാക്ക ഷാജി, വിജേഷ് എന്ന ബിജു, വി. വി.സജീവൻ തുടങ്ങി 38 പേരായിരുന്നു പ്രതികൾ. ഒന്നാം പ്രതി ഷാജി ജയരാജൻ സഞ്ചരിച്ച കാറിന് നേരെ ബോംബ് എറിഞ്ഞുവെന്നായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം.

ബോംബ് എറിഞ്ഞു കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന പരാതി നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. കേസിലെ 21–ാം പ്രതി വിനയൻ പിന്നീട് രാഷ്ട്രീയ അക്രമത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 20–ാം പ്രതിയും വിനയന്റെ സഹോദരനുമായ സന്തോഷ്കുമാർ രണ്ട് മാസം മുൻപ് മരിച്ചു. പ്രതിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി അഭിഭാഷകരായ ടി.സുനിൽകുമാർ, പി.പ്രേമരാജൻ എന്നിവർ ഹാജരായി.

Engllish summary: BJP-RSS Workers Acquitted In Case Of Bomb Attack On E.P.Jayarajan