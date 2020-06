കോവിഡ് കുറച്ചുകാലം ഒപ്പമുണ്ടാകും: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് കുറച്ചുകാലം നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ടാകുമെന്നും അതുവരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കാനാകില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. രോഗം പകരാതിരിക്കാനുള്ള ജാഗ്രത പാലിക്കലാണു വേണ്ടത്. ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കരുതെന്ന ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷന്റെ നിർദേശം അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

സമ്പർക്ക രോഗ വ്യാപനം വർധിക്കുന്നത്, കൂടുതൽ കരുതൽ വേണ്ടതിന്റെ സൂചനയാണ്. ആദ്യഘട്ടത്തിലെ ജാഗ്രതയും കരുതലും കുറഞ്ഞുപോകുന്നുണ്ടോയെന്ന് എല്ലാവരും പരിശോധിക്കണം. ഗുരുതര രോഗം ബാധിക്കുന്നവർക്കുള്ള പ്രത്യേക പ്രോട്ടോക്കോൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് തയാറാക്കും. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് രോഗം പകരുന്നതിൽ ആശങ്കയുണ്ട്. ഇതു തടയാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഇടപെടും. ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ സ്കൂളുകളിലും പരിചരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലും സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും – മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പുറത്തുനിന്നു വന്ന 680 പേർക്കു രോഗം

കേരളത്തിനു പുറത്തുനിന്നു വന്നവരിൽ ഇന്നലെ വരെ 680 പേർക്കു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. 343 പേർ വിദേശത്തുനിന്നും 337 പേർ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമാണു വന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നു വന്നവരാണ് കൂടുതൽ രോഗബാധിതർ (196).

