ഇന്ധന നികുതിയായി 150 കോടി, കോവിഡ് കാലത്തും സർക്കാര്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം നാൾതോറും കൂടുകയാണെങ്കിലും സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക നില പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ വേഗം മെച്ചപ്പെടുന്നു. ലോക്ഡൗണിൽ ഇളവുകൾ വരികയും വാഹന ഗതാഗതം കൂടുകയും ചെയ്തതോടെ ഇന്ധന നികുതിയായി കഴിഞ്ഞ മാസം 150 കോടി രൂപ ലഭിച്ചു. ഏപ്രിലിൽ 26 കോടി രൂപ മാത്രം ലഭിച്ചിടത്താണ് ഇൗ വർധന. കോവിഡ് കാലത്തിനു മുൻപു പ്രതിമാസം ലഭിക്കാറുള്ള 600 കോടിയിലേക്ക് വൈകാതെ ഉയരുമെന്നാണു സർക്കാരിന്റെ പ്രതീക്ഷ. ജിഎസ്ടിയും ഐജിഎസ്ടിയും ചേർത്തു കഴിഞ്ഞ മാസം 690 കോടി കിട്ടി. ഏപ്രിലിൽ ഇതു 188 കോടി മാത്രമായിരുന്നു.

12 കോടിയാണ് ഏപ്രിലിൽ റജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ്, സ്റ്റാംപ് ഡ്യൂട്ടി ഇനത്തിൽ ലഭിച്ചത്. മേയിൽ ഇത് 144 കോടിയായി. മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഇടപാടുകൾ ഒറ്റയടിക്കു വന്നതും ഭൂമിയുടെ ന്യായവില കൂടിയതും വർധനയ്ക്കു കാരണമായി. എന്നാൽ 2019 മേയിൽ കിട്ടിയത് 271 കോടിയാണ്. എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഭൂമി വില കുത്തനെ താഴേക്കാണ്. 2019 മേയിൽ 74,500 ആധാരം റജിസ്റ്റർ ചെയ്തെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്നത് 29,832 ഇടപാടുകൾ മാത്രം. മേയിലെ മദ്യവരുമാനം പൂജ്യമാണ്. നികുതി കൂട്ടിയതും വിൽപന പുനരാരംഭിച്ചതും കാരണം ഇൗ മാസം വരുമാനം റെക്കോർ‌ഡിൽ എത്തുമെന്നുറപ്പാണ്. ഹോട്ടലുകൾ കൂടി തുറന്നാൽ ജിഎസ്ടി വരുമാനം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടും.

വീണ്ടും കടമെടുക്കുന്നു 1,000 കോടി

റിസർവ് ബാങ്ക് വഴി 1,000 കോടി കൂടി കടമെടുക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. 8 വർഷത്തേക്ക് 700 കോടിയും 5 വർഷത്തേക്ക് 300 കോടിയുമാണു ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കുന്ന ലേലത്തിൽ കേരളം ആവശ്യപ്പെടുക. ഇതോടെ ഇൗ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ആകെ കടമെടുപ്പ് 11,430 കോടിയാകും. ഇൗ വർഷം 45,217 കോടി രൂപ കടമെടുക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തിനു കേന്ദ്രം അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാരമായി 2,048 കോടി രൂപ സംസ്ഥാനത്തിനു വെള്ളിയാഴ്ച ലഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ മുതൽ ഫെബ്രുവരി വരെ 3 മാസത്തെ നഷ്ടപരിഹാരമാണിത്. 2800 കോടിയോളം സംസ്ഥാനത്തിനു പ്രതിമാസം ജിഎസ്ടി-ഐജിഎസ്ടി ഇനത്തിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ബാക്കി കേന്ദ്രം നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകുമെന്നാണു വ്യവസ്ഥ. മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ, മേയ് മാസങ്ങളിൽ ജിഎസ്ടി വരുമാനം കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞതിനാൽ നഷ്ടപരിഹാരമായി ഇപ്പോൾ തരുന്നതിന്റെ നാലിരട്ടിയെങ്കിലും കേന്ദ്രം തരേണ്ടി വരും. 12 ചേരുന്ന ജിഎസ്ടി കൗൺസിലിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കും.

