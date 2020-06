പമ്പാ ത്രിവേണിയിലെ മണൽ: വിജിലൻസ് അന്വേഷണം വേണമെന്ന് രമേശ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ പമ്പാ ത്രിവേണിയിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയ കോടിക്കണക്കിനു രൂപ മൂല്യമുള്ള മണൽ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മറവിൽ സ്വകാര്യ കുത്തക കമ്പനികൾക്ക് കൈമാറാൻ നടത്തിയ നീക്കത്തെക്കുറിച്ചു സമഗ്ര അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർക്കു കത്ത് നൽകി.

സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നേരിട്ട് വരുമാനം ലഭിക്കുമായിരുന്ന നടപടികളെ അട്ടിമറിച്ച്, കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി, പമ്പ, കക്കി നദികളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മണലും, ചെളിയും നീക്കം ചെയ്യാൻ കണ്ണൂരിലെ സ്ഥാപനത്തിന് അനുമതി നൽകിയ കലക്ടറുടെ നടപടി നിയമവിരുദ്ധമാണ്.

ദുരന്ത നിവാരണ നിയമ പ്രകാരം വെള്ളപ്പൊക്കം തടയാനും പ്രതിരോധിക്കാനും മണൽ മാറ്റുന്നത് അനുവദനീയമാണെങ്കിലും, ആ മണ്ണ് വിൽക്കാൻ അധികാരമില്ലെന്ന വസ്തുത പോലും മറച്ചുവച്ചാണ് വൻ അഴിമതിക്കു കളമൊരുക്കിയതെന്നു രമേശ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.

English Summary: Ramesh Chennithala gives letter to investigate about pampa thriveni sand