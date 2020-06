ഇനി, ദർശനകാലം; ശബരിമലയിൽ ദർശനം 14 മുതൽ, ഗുരുവായൂരിൽ ചൊവ്വ മുതൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ശബരിമല നട മിഥുനമാസ പൂജകൾക്കായി 14ന് തുറക്കുമ്പോൾ ദർശനത്തിനു വെർച്വൽ ക്യൂ സംവിധാനത്തിലൂടെ മാത്രമേ പ്രവേശനം അനുവദിക്കൂവെന്നു മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ. ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനും ഓൺലൈനായി റജിസ്റ്റർ ചെയ്തുള്ള വെർച്വൽ ക്യൂ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തും. ചൊവ്വ മുതൽ ദർശനം അനുവദിക്കും. ഇന്നു രാവിലെ 10 മുതൽ ദേവസ്വം വെബ്സൈറ്റിൽ (www.guruvayurdevaswom.in) ബുക്ക് ചെയ്യാം.

ശബരിമലയിൽ 14 മുതൽ 28 വരെ മാസ പൂജയും ഉത്സവവും നടക്കും. 28നാണ് ആറാട്ട്. വെർച്വൽ ക്യൂ വഴി മണിക്കൂറിൽ 200 പേരെ പ്രവേശിപ്പിക്കും. രാവിലെ 4 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരുമണി വരെയും വൈകിട്ട് 4 മുതൽ രാത്രി 11 വരെയും ദർശനം അനുവദിക്കും. ആകെ 16 മണിക്കൂറിൽ 3200 പേർക്കു ദർശനം ലഭിക്കും. ക്ഷേത്രമുറ്റത്ത് ഒരേ സമയം 50 പേർ മാത്രം. ബാക്കിയുള്ളവർ അടുത്ത ക്യൂവിൽ അകലം പാലിച്ചു നിൽക്കണം. ഇവർക്കായി വൃത്തം വരച്ച് ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തും. 10 നു താഴെയും 65 നു മുകളിലും പ്രായമുള്ളവർക്ക് റജിസ്ട്രേഷൻ നൽകില്ല. പമ്പാ സ്നാനം അനുവദിക്കില്ല. ഭക്തർക്ക് താമസ സൗകര്യവും ഉണ്ടാകില്ല.

ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഓൺലൈൻ റജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്നവർക്കു മാത്രമായിരിക്കും പ്രവേശനം. രാവിലെ 9.30 മുതൽ 1.30 വരെയാണ് ദർശനം. മണിക്കൂറിൽ 150 പേർ; ദിവസം 600 പേർ. വിഐപി ദർശനം ഉണ്ടാകില്ല. ഓൺലൈൻ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക സമയം അനുവദിക്കും. 50 പേർ വീതമുള്ള ബാച്ചായി, മണിക്കൂറിൽ 3 ബാച്ച് വീതം കടത്തിവിടും. ശബരിമലയിലും ഗുരുവായൂരിലും വിഐപി ദർശനം ഉണ്ടാകില്ല.

കോവിഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സംസ്ഥാനക്കാരും

ശബരിമല ദർശനത്തിന് ഇതര സംസ്ഥാനക്കാർ ‘കോവിഡ് ജാഗ്രത’ പോർട്ടൽ വഴി പാസിന് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഐസിഎംആർ അംഗീകാരമുള്ള ലാബിന്റെ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും 2 ദിവസം മുൻപ് അപ്​ലോഡ് ചെയ്താലേ പാസ് നൽകൂ.

ഗുരുവായൂരിൽ ദിവസം 60 വിവാഹം

ക്ഷേത്ര നടയിൽ ഒരു ദിവസം പരമാവധി 60 വിവാഹത്തിന് അനുമതി നൽകും. പുലർച്ചെ 5 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 വരെയാവും വിവാഹ സമയം. റജിസ്ട്രേഷൻ അനുസരിച്ച് സമയം ക്രമീകരിച്ചു നൽകും. വരനും വധുവും ഉൾപ്പെടെ 10 പേർക്ക് പങ്കെടുക്കാം.

കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ക്ഷേത്രങ്ങൾ 9 മുതൽ

തൃശൂർ ∙ കൊച്ചി ദേവസ്വം ബോർഡിനു കീഴിലെ വടക്കുന്നാഥൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം ചൊവ്വാഴ്ച തുറക്കും. ഒരേസമയം 10 പേർക്കു മാത്രം ദർശനം. ക്ഷേത്ര സമയം മുഴുവനും പ്രവേശനം അനുവദിക്കാനാണു ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചത്. ഇന്നു വീണ്ടും വിലയിരുത്തൽ യോഗം നടത്തും. തുടർന്ന് മാർഗനിർദേശങ്ങളും പുറപ്പെടുവിക്കും. തിരുവമ്പാടിയിൽ ഇന്നു തീരുമാനമെടുക്കും. പാറമേക്കാവിൽ ദീപസ്തംഭം വരെ പോകാൻ അനുവദിക്കുമെന്നാണു സൂചന.

