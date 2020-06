ടെൻഡറില്ലാതെ മരാമത്ത് പണികൾ: കുടുംബശ്രീക്കും എറൈസ് ടീമുകൾക്കും അനുമതി

തിരുവനന്തപുരം ∙ പൊതുമരാമത്ത്, ജലസേചനം, ജലവിഭവം, തദ്ദേശ ഭരണ വകുപ്പുകൾക്ക് കീഴിൽ വരുന്ന 2 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള മരാമത്ത് പണികൾ ടെൻഡർ ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ കുടുംബശ്രീയുടെ കീഴിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വനിതാ കൺസ്ട്രക്‌ഷൻ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും എറൈസ് മൾട്ടി ടാസ്ക് ടീമുകൾക്കും അനുമതി നൽകി സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി. സർക്കാർ നിരക്കും വിപണി നിരക്കും തമ്മിലുള്ള അന്തരവും വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ ദൗർലഭ്യവും കാരണം മരാമത്തു പണികൾ വൈകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുടുംബശ്രീ ഗ്രൂപ്പുകളെ പരിഗണിക്കുന്നതെന്ന് ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കി.

മരാമത്ത് ജോലികൾ കുടുംബശ്രീയെ ഏൽപിക്കുന്നതിനു തദ്ദേശഭരണ വകുപ്പ് അനുകൂല റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. കുടുംബശ്രീയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 288 കൺസ്ട്രക്‌ഷൻ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും 216 മൾട്ടി ടാസ്ക് ടീമുകൾക്കും പ്രയോജനം ലഭിക്കും. ഓരോ ഡിവിഷനിലുമുള്ള മരാമത്ത് പണികളുടെ കരാർ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് പരമാവധി 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ തൊഴിൽ അവസരമാണ് ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം ലഭിക്കുക. ഏറ്റെടുത്ത ജോലികൾ വിജയകരമായും സമയബന്ധിതമായും പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് വീണ്ടും അവസരം നൽകും. ടെൻഡർ ഒഴിവാക്കി കുടുംബശ്രീ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾക്കായിരിക്കും അവസരം.

പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം, സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ, പൊതുസ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ശുചീകരണം, അടഞ്ഞുപോയ കനാലുകളുടെ ശുചീകരണം, ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ റോഡിലേക്ക് വളർന്നു നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷത്തലപ്പുകൾ വെട്ടി നീക്കൽ, കലുങ്കുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, റോഡിലെ കുഴികൾ അടയ്ക്കൽ എന്നീ ജോലികൾ ഏറ്റെടുത്തു ചെയ്യാനാണ് അനുമതി. തുടർച്ചയായി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ജോലികൾ, ശുചീകരണ പ്രക്രിയകൾ എന്നിവയും പ്രത്യേക തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയ കുടുംബശ്രീ ഗ്രൂപ്പുകൾ നിർവഹിക്കും.

