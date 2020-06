സ്കൂൾ തുറക്കൽ ജൂലൈ അവസാനം; സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം

തിരുവനന്തപുരം ∙ സ്കൂളുകൾ തുറക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പൂർണമായി പാലിക്കണം.



ജൂലൈ പകുതി വരെ സ്കൂൾ തുറക്കരുതെന്നായിരുന്നു നേരത്തേയുള്ള നിർദേശം. പകുതിക്കു ശേഷം തുറക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളാണു തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത്. ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണ്. സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട സുരക്ഷാ നടപടിക്രമങ്ങൾ അടുത്തയാഴ്ച പുറത്തിറക്കും.

കേരളത്തിന് അഭിനന്ദനം

ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് എസ്എസ്എൽസി, പ്ലസ്ടു പരീക്ഷകളും അധ്യാപക പരിശീലനവും കുട്ടികൾക്കു സ്വന്തം കഴിവുകൾ തെളിയിക്കാനുള്ള മത്സരങ്ങളും സംഘടിപ്പിച്ച കേരളത്തിന്റേതു മികച്ച മാതൃകയാണെന്ന് കേന്ദ്ര മാനവശേഷി വകുപ്പ്.

വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ വഴി ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയതും ഫലപ്രദമാകുന്നതായി എംഎച്ച്ആർഡി സ്കൂൾ എജ്യുക്കേഷൻ സെക്രട്ടറി അനിത കർവാൽ പറഞ്ഞു.

English summary: Schools likely to reopen in July