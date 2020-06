കേരളത്തിൽ രോഗവ്യാപനം നീളാം: യുഎസ് വിദഗ്ധരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരളത്തിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ നടപടികൾ കർശനമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ രോഗവ്യാപനം സെപ്റ്റംബറിലേക്കു നീണ്ടേക്കുമെന്ന് യുഎസിലെ മിഷിഗൻ സർവകലാശാലയിലെ വിദഗ്ധരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ പുനരുൽപാദന നിരക്ക് (ബേസിക് റീപ്രൊഡക്‌ഷൻ റേറ്റ്– ആർ) കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ 1.35 ആണെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണ വിധേയമാകണമെങ്കിൽ ഇത് ഒന്നിൽ താഴെ എത്തണം.



മിഷിഗൻ വാഴ്സിറ്റി ടീമിന്റെ ഇന്നലത്തെ നിഗമനപ്രകാരം ജൂലൈ 4 ആകുമ്പോഴേക്കും കേരളത്തിലെ മൊത്തം കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ചുരുങ്ങിയത് 11,000 ആകും. ഇതു പരമാവധി 43,000 വരെയാകാം. ഇന്ത്യയൊട്ടാകെയുള്ള രോഗികളുടെ എണ്ണം അപ്പോഴേയ്ക്കും 6 ലക്ഷം മുതൽ 9 ലക്ഷം വരെയാകും. മരണം രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഇരട്ടിയാകും.

മിഷിഗൻ വാഴ്സിറ്റിയിലെ കോവിഡ് ഇന്ത്യ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഇന്നലെ വരെയുള്ള കേരളത്തിലെ രോഗവ്യാപന രീതിയും രോഗികളുടെ എണ്ണവും വിലയിരുത്തി റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കുന്നത്. ദിവസേനയുള്ള രോഗക്കണക്കുകൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് രോഗവ്യാപന സാധ്യതാ വിവരങ്ങൾ പുതുക്കുന്നുമുണ്ട്.

വാഴ്സിറ്റിയിലെ സ്കൂൾ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്തിലെ ബയോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പ്രഫസർ ഇന്ത്യക്കാരി ഡോ. ഭ്രമർ മുഖർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പഠനം നടത്തുന്നത്.

English summary: US study about Covid in Kerala