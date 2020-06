മകൻ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലായതിന്റെ പിറ്റേന്ന് പിതാവ് മുറ്റത്ത് മരിച്ച നിലയിൽ

കുമരകം ∙ മകനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തതിന്റെ പിറ്റേന്ന് പിതാവിനെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കുമ്മനം പുത്തൻപറമ്പ് രവിയെയാണ് (73) ഇന്നലെ രാവിലെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഹൃദയസ്തംഭനമാണ് മരണ കാരണമെന്നാണ് പോസ്റ്റ് മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. രോഗത്തിനു ചികിത്സ നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നതായും പറയുന്നു.

രവിയുടെ മകൻ രാഹുലിന്റെ സുഹൃത്ത് അനന്തു പരിപ്പിലുള്ള പെൺകുട്ടിയുമായി ബുധനാഴ്ച രാത്രി ,രവി തനിയെ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ എത്തി. രാഹുലും ഇവർക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. രവിയുടെ ഭാര്യ ശാന്ത മകൻ രാഹുലിനൊപ്പം മറ്റൊരു വീട്ടിലാണ്. രാഹുൽ വിവാഹിതനാണ്. അനന്തുവിനൊപ്പം എത്തിയ പെൺകുട്ടിയുടെ(16) വീട്ടുകാരുടെ പരാതിയെത്തുടർന്നു രാത്രി വെസ്റ്റ് പൊലീസ് അനന്തുവിനെയും രാഹുലിനെയും കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു.

അനന്തുവിനെ ഒന്നാം പ്രതിയും രാഹുലിനെ രണ്ടാം പ്രതിയും ആക്കിയാണ് കേസ്. പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടുകാർക്കൊപ്പം വിട്ടു. അനന്തുവും രാഹുലും ബുധനാഴ്ച രാത്രി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ആയിരുന്നു. രവിയുടെ സംസ്കാര സമയത്താണു രാഹുലിനെയും അനന്തുവിനെയും പൊലീസ് വിട്ടയച്ചത്.

English Summary: Son taken to custody; father found dead next day