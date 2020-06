സർക്കാർ ക്വാറന്റീൻ ഒഴിവാക്കിയത് ധനബാധ്യത മൂലമല്ല: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ സർക്കാർ ക്വാറന്റീൻ ഒഴിവാക്കിയത് സാമ്പത്തിക ബാധ്യത മൂലമല്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. വീടുകളിലെ ക്വാറന്റീൻ വിജയകരമായി നടപ്പാക്കിയതാണ്. 1.75 ലക്ഷം പേർ നേരത്തെ വീടുകളിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വീടുകളിൽ സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെത്തന്നെ കഴിയണമെന്നതാണ് സർക്കാരിന്റെ നിലപാട്. ഇക്കാര്യം കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന്:

∙ ഹോം ക്വാറന്റീനിൽ നിന്നു റൂം ക്വാറന്റീനിലേക്കു മാറാനുള്ള ജാഗ്രത നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനുണ്ട്. വീടുകളിൽ കഴിയാനാവാത്തവർക്ക് സർക്കാർ ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സൗജന്യതാമസം തുടരും.

∙ പ്രതിരോധ നടപടികളിൽ വീഴ്ചയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് സമ്പർക്ക വ്യാപനം കുറഞ്ഞത്. സമൂഹവും പൊതുവെ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, കാര്യങ്ങളുടെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാതെ ചിലർ പെരുമാറുന്നു. ഇതു നാടിനാകെ ആപത്താണ്. വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് കോവിഡ് പെട്ടെന്നു തീരില്ല എന്നുതന്നെയാണ്. അതു മനസ്സിലാക്കി പുതിയ ശീലങ്ങളിലേയ്ക്കു സമൂഹമൊന്നാകെ മാറണം. സർക്കാർ ജനങ്ങളിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുകയാണ്.

∙ ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റുകൾ വ്യാപകമായി നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട തരത്തിൽ പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല.

∙ വാർത്താസമ്മേളനം മറ്റു തിരക്കുകളുള്ളതിനാലാണു മാറ്റിയത്. ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം കാണും. ഒഴിവാക്കില്ല. മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ഒഴിവാക്കി പോകാൻ പറ്റില്ല.

