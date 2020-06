ദേവസ്വം ബോർഡുമായി തർക്കമില്ലെന്നു തന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം/ ശബരിമല ∙ ശബരിമലയിൽ ഇൗ വർഷത്തെ ഉത്സവം തൽക്കാലം വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് തന്ത്രികുടുംബത്തിന്റെ നിർദേശങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത്. തീരുമാനം മാറ്റിയതിനു പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദമാണെന്ന വാർത്തകൾ നിഷേധിച്ച തന്ത്രി കണ്ഠരര് മഹേഷ് മോഹനര്, ഭക്തർക്കു വിരുദ്ധമായി സർക്കാർ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡുമായി തർക്കമില്ലെന്നും പറഞ്ഞു.

ദേവസ്വം ബോർഡിനു കത്തു നൽകിയപ്പോൾ അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഉത്സവം നടത്താമെന്നായിരുന്നു തന്ത്രികുടുംബത്തിന്റെ നിലപാടെന്നും ഇപ്പോൾ രോഗവ്യാപന സാഹചര്യം ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നതിനാലാണ് പുതിയ നിലപാട് എടുക്കേണ്ടി വന്നതെന്നും തന്ത്രി യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു. ഉത്സവം നടത്തിയാൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നു ഭക്തരെത്തും. കോവിഡ് ബാധയുണ്ടായാൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ മാനദണ്ഡപ്രകാരം ക്ഷേത്രം അടച്ചിടുകയും പുറപ്പെടാശാന്തി വരെ നിരീക്ഷണത്തിൽ പോവുകയും ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടാകുമെന്ന ആശങ്ക തന്ത്രി യോഗത്തിൽ പങ്കുവച്ചു.

ഉത്സവം കൊടിയേറിയ ശേഷം ക്ഷേത്രം അടയ്ക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ ആചാരപരമായി ദോഷമുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി, മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ച ശേഷം ഉത്സവം മാറ്റിവയ്ക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ബോർഡ് അംഗം എൻ. വിജയകുമാറും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.തന്ത്രി കുടുംബവുമായി ആലോചിച്ച ശേഷമേ ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കൂവെന്നും സർക്കാരിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ നിർബന്ധങ്ങളില്ലെന്നും മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പിന്നീടു പറഞ്ഞു.

നട തുറക്കേണ്ടെന്നായിരുന്നു സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെതിരെയും വിമർശനം ഉയർന്നേനെയെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതേസമയം, ശബരിമലയിലെ ഒരുക്കങ്ങൾ ദേവസ്വം ബോർഡും പൊലീസും നിർത്തിവച്ചു.

English Summary: No issue with devaswom board says thanthri