ഐടി: 3 മാസം വാടക ഇളവ്; 4500 കോടിയുടെ വരുമാനനഷ്ടം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഐടി മേഖലയ്ക്കു സർക്കാരിന്റെ സഹായ പാക്കേജ്. ലോക്ഡൗണിന്റെ ആദ്യ 3 പാദങ്ങളിലായി ഏതാണ്ട് 4500 കോടി രൂപയുടെ വരുമാന നഷ്ടമാണ് ഐടി മേഖലയ്ക്കുണ്ടായതെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

26,000 ത്തിൽ അധികം നേരിട്ടുള്ള തൊഴിലും 80,000 പരോക്ഷ തൊഴിലും നഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് ആസൂത്രണ വിഭാഗത്തിന്റെ കണക്ക്.

ഐടി കമ്പനികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആകെ തറവിസ്തൃതി 25,000 ചതുരശ്ര അടി ഉള്ള എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും 10,000 ചതുരശ്രഅടി വരെയുള്ള ഭാഗത്തിന് 3 മാസത്തേക്കു വാടക ഇളവ് അനുവദിച്ചു. 2020–21 ൽ ഏതു മാസങ്ങളിലെ വാടകയാണ് ഇളവു വേണ്ടതെന്ന് കമ്പനികൾക്കു തീരുമാനിക്കാം. 2021–22 ലെ വാർഷിക വർധന ഉണ്ടാകില്ല. സർക്കാരിനുവേണ്ടി ചെയ്ത പദ്ധതികളിൽ പണം കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ ലഭ്യമാക്കും.

പ്രവർത്തന മൂലധനമില്ലാത്തവർക്കു കൂടുതൽ വായ്പ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു ബാങ്കുകളുമായി ചർച്ച നടത്തും. ഐടി കമ്പനികളിൽ 88% സൂക്ഷ്മ, ഇടത്തരം, ചെറുകിട വ്യവസായമായി റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനാൽ അവർക്കു നിലവിലുള്ള വായ്പയുടെ 20% കൂടി അതേ പലിശ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു ചർച്ച നടത്തും.

സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ ഐടി അധിഷ്ഠിത സേവനങ്ങൾക്കു കേരളത്തിലെ ഐടി കമ്പനികൾക്ക് കൂടുതൽ പരിഗണന നൽകുന്നതു പരിഗണിക്കും. തൊഴിലാളികളുടെ ജോലി സുരക്ഷയ്ക്കു കമ്പനികൾ സഹകരിക്കണം. സർക്കാർ നിർദേശിച്ച നിബന്ധനകൾ പാലിക്കണം. വീട്ടിലിരുന്നുള്ള ജോലി തുടരാൻ പരമാവധിപ്പേരെ അനുവദിക്കണം.

