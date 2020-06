ചാത്തന്നൂരിലും തിരൂരിലും ഫൊറൻസിക് ലാബ്

ആലപ്പുഴ ∙ സംസ്ഥാനത്ത് 2 പുതിയ ഫൊറൻസിക് സയൻസ് ലബോറട്ടറികൾ കൂടി ഉടൻ തയാറാകും. കൊല്ലം ചാത്തന്നൂരിലും മലപ്പുറം തിരൂരിലുമാണ് പുതിയ ലാബുകൾ സജ്ജമാക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, തൃശൂർ, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലാണ് നിലവിൽ ഫൊറൻസിക് ലാബുകൾ ഉള്ളത്. കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വർധിക്കുമ്പോഴും ആവശ്യത്തിനു ജീവനക്കാരില്ലാതെ അധികജോലിഭാരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് ഫൊറൻസിക് വിഭാഗം.



വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപാണ് ഫൊറൻസിക് വിഭാഗത്തിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അവസാനമായി നിയമനം നടന്നത്. 15ൽ അധികം പ്രധാന തസ്തികകളാണ് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നത്. പല ജില്ലകളിലും ഫൊറൻസിക് വിദഗ്ധർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അയൽ ജില്ലകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അധിക ചുമതല നൽകുകയാണ്.

2 യൂണിറ്റുകൾ ആവശ്യമുള്ള തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയിലും റൂറലിലുമായി ഒരു ഫൊറൻസിക് യൂണിറ്റാണുള്ളത്. കൊല്ലം, എറണാകുളം, തൃശൂർ ജില്ലകളിലും സിറ്റിക്കും റൂറലിനുമായി ഒരു യൂണിറ്റ് മാത്രമേയുള്ളൂ. ഇടുക്കി, വയനാട് ജില്ലകളിൽ ഫൊറൻസിക് വിദഗ്ധനില്ല. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഇടുക്കിയിലെ ചുമതല. വയനാട് ജില്ലയിൽ കോഴിക്കോട് റൂറലിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അധിക ചുമതല.

ഒരു ജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുതന്നെ പലപ്പോഴും അമിത ജോലിഭാരമുള്ളപ്പോൾ അധിക ചുമതല കൂടി വഹിക്കുന്നവർക്ക് രാപകലില്ലാത്ത ജോലിയാണെന്ന ആരോപണമുണ്ട്. ഫൊറൻസിക് വിഭാഗത്തിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിന് വിജ്ഞാപനം ഉടൻ ഇറങ്ങുമെന്ന് ലോക്ഡൗണിനു മുൻപു പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായെങ്കിലും തുടർ നടപടിയുണ്ടായില്ല.

