6 വർഷമായി ശമ്പളമില്ലാതെ 250 എച്ച്എസ്എസ് അധ്യാപകർ

കോഴിക്കോട് ∙ ആറു വർഷമായി കൂലിയില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുകയാണു സംസ്ഥാനത്തെ 250 ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകർ. 2014–15, 2015–16 വർഷങ്ങളിൽ അനുവദിച്ച ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകരാണ് ആറു വർഷമായി അംഗീകാരം ലഭിക്കാതെയും ശമ്പളമില്ലാതെയും കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, ബിഎഡ്, സെറ്റ് യോഗ്യതകളുള്ളവരാണു ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകർ. ദേശീയ യോഗ്യതയും (നെറ്റ്) എംഫിലും പിഎച്ച്ഡിയുമുള്ളവരുമുണ്ട്.



ഒരു ബാച്ചിൽ 50 വിദ്യാർഥികൾ വേണമെന്ന 2014ലെ ഉത്തരവാണ് ഈ അധ്യാപകർക്കു വിനയായത്. സ്പെഷൽ റൂൾസ് പ്രകാരം ഒരു ബാച്ചിൽ 25 കുട്ടികൾ മതിയെന്നിരിക്കെയാണു 2014ലെ ഉത്തരവു വന്നത്. ആ വർഷം ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ വൈകിയതോടെ പല സ്കൂളുകളിലും കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു. എന്നാൽ നിലവിൽ ആ ബാച്ചുകളിൽ 65 കുട്ടികൾവരെ പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അധ്യാപകർ പറയുന്നു.

നിലവിൽ ഒരു അധ്യാപക ഒഴിവിൽ പോലും സ്ഥിരനിയമനം നടക്കാത്ത പതിനെട്ടോളം സ്കൂളുകൾ സംസ്ഥാനത്തുണ്ട്. 2014ൽ ജോലിക്കു കയറിയ അധ്യാപകരിൽ പലരുടെയും പ്രായപരിധി ഈ വർഷത്തോടെ കഴിയും. ആദ്യബാച്ചിൽ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചവരിൽ പലരും ഉപരിപഠനവും കഴിഞ്ഞു വലിയ നിലകളിലെത്തിയിട്ടും തങ്ങൾ കൂലിപ്പണിക്കിറങ്ങേണ്ട ഗതികേടിലാണ് – അധ്യാപകർ പറയുന്നു.

English summary: HSS teachers doing job without salary in Kozhikode