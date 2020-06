കപ്പലിൽ കുടുങ്ങിയ 600 ഇന്ത്യക്കാർ ഇന്നു മടങ്ങും

കൊണ്ടോട്ടി ∙ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരായ കപ്പൽ ജീവനക്കാർ ഇന്നു നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങും. വിനോദസഞ്ചാരികളുമായി പോയ 5 കപ്പലുകളിലെ 44 മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 600 ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സതാംപ്ടൻ തീരത്ത് ലോക്ഡൗൺമൂലം കുടുങ്ങിയത്.



ഗോവ, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് 2 വിമാനങ്ങളിലായി ഇന്നു പുറപ്പെടാനാകുമെന്ന് അറിയിപ്പു ലഭിച്ചതായി കപ്പൽ ജീവനക്കാരനായ കൊണ്ടോട്ടി മുതുവല്ലൂർ സ്വദേശി പി.പി.ലുബൈബ് പറഞ്ഞു.

ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനാൽ ഏപ്രിൽ 18 മുതൽ കപ്പലിൽ കുടുങ്ങിയതാണ് ലുബൈബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ. കോവിഡ് പരിശോധനയും ക്വാറന്റീനും പൂർത്തിയായി ആഴ്ചകൾ പിന്നിട്ടിട്ടും നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങാനാകാത്തതിൽ പ്രതിഷേധത്തിലായിരുന്നു ജീവനക്കാർ. 3 തവണ വിമാനയാത്രാ തീയതി നീട്ടുകയും ചെയ്തു. കപ്പൽ ജീവനക്കാരെ ഉടൻ നാട്ടിലെത്തിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എംപിമാരും എംഎൽഎമാരും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

English summary: Stranded Indians in England to arrive in India