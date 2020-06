ചാർട്ടേഡ് വിമാനയാത്ര: പരിശോധനയ്ക്ക് കേന്ദ്രസഹായം തേടി മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ വിദേശത്തുനിന്നു ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങളിൽ വരുന്നവർക്കു കോവിഡ് പരിശോധന നിർബന്ധമാക്കാനുള്ള തീരുമാനം നടപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്ര സഹായം തേടി സംസ്ഥാന സർക്കാർ. കോവിഡ് പരിശോധനാസൗകര്യം എംബസികൾ മുഖേന ഒരുക്കണമെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കുള്ള കത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അഭ്യർഥിച്ചു. ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് ലഭ്യത കേന്ദ്രം ഉറപ്പുവരുത്തണം.

സ്വന്തം നിലയ്ക്കു സാഹചര്യമില്ലാത്ത പ്രവാസികൾക്കു സൗജന്യപരിശോധന ഉറപ്പാക്കാൻ എംബസികളെ ചുമതലപ്പെടുത്തണം. പിസിആർ ടെസ്റ്റ് നടത്താനുള്ള സാഹചര്യമില്ലെങ്കിൽ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തണം. കോവിഡ് രോഗികളും രോഗമില്ലാത്തവരും ഒരുമിച്ചു യാത്ര ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കണമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നു കണ്ടെത്തുന്നവർക്കു പ്രത്യേക വിമാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതു പരിഗണിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു.

ഈ മാസം 20 മുതൽ ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങളിലെത്താൻ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്ന് ഉത്തരവിലൂടെയല്ല, പ്രവാസി സംഘടനകൾക്കുള്ള കത്തിലൂടെയാണു സർക്കാർ അറിയിച്ചത്. അതേസമയം, പല ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും ഇതു പ്രായോഗികമല്ലെന്നു സർക്കാരിനു തന്നെ ബോധ്യമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥതല ചർച്ചകൾ നടക്കും. നാളെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അവലോകന യോഗത്തിലും ചർച്ച ചെയ്യും.

ഇതു സുരക്ഷ മുൻനിർത്തിയുള്ള നിർദേശം മാത്രമെന്നും തീരുമാനിക്കേണ്ടതു കേന്ദ്ര സർക്കാരാണെന്നുമാണു മന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജ പറഞ്ഞത്. നാളെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തുന്ന വിഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച നിർദേശം ലഭിക്കുമെന്നു കരുതുന്നതായും പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ: മന്ത്രി ശൈലജ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് രോഗികളും അല്ലാത്തവരും ഒരുമിച്ചു യാത്ര ചെയ്താലുള്ള രോഗവ്യാപന സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് ചാർട്ടേഡ് വിമാനയാത്രക്കാർക്കു കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന നിർദേശം മുന്നോട്ടുവച്ചതെന്നു മന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജ.

ആരോടുമുള്ള വെറുപ്പു കൊണ്ടല്ല. ഗർഭിണികളും ഗുരുതര രോഗങ്ങളുള്ളവരുമാണു കേരളത്തിലേക്കു വരുന്ന വിമാനങ്ങളിലെ യാത്രക്കാരിലേറെയും. അവർക്കൊപ്പം കോവിഡ് രോഗികൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നതു സുരക്ഷിതമല്ല. വിമാന ജീവനക്കാർക്കും രോഗബാധയുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ കഴിയുമോ എന്നും ശ്രമിക്കണം. എം.എ. യൂസഫലിയും ഡോ. ആസാദ് മൂപ്പനും ഡോ.ഷംസീർ വയലിലും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English summary: Kerala cm seeks help to Covid test for chartered flight travelers