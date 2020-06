82 രോഗികൾ; ഒരു മരണം

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ 82 കോവിഡ് ബാധിതർ കൂടി. 73 പേർ രോഗമുക്തരായി. ശ്വാസകോശ, ഹൃദയസംബന്ധ രോഗങ്ങളെത്തുടർന്നു ചികിത്സയിലിരിക്കെ 12നു മരിച്ച തിരുവനന്തപുരം വഞ്ചിയൂർ അത്തിയാർമഠം ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം വലയിൽ വീട്ടിൽ എസ്. രമേശനു (67) രോഗം ബാധിച്ചിരുന്നുവെന്നു സ്ഥിരീകരിച്ചു. വൈറസിന്റെ ഉറവിടം അജ്ഞാതം. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് 20 മരണമായി.



കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ 49 പേർ വിദേശത്തു നിന്നും 23 പേർ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയവരാണ്. 9 പേർക്കു സമ്പർക്കം വഴിയാണു രോഗം.

ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 2518 ആയി. 1348 പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട്. രോഗമുക്തർ 1174. 14 ദിവസം പൂർത്തിയാക്കിയ 1,29,971 പേരെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് 1,20,727 പേർ.

അഞ്ചു ജില്ലകളിൽ സമ്പർക്ക രോഗം

പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, തൃശൂർ, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിൽ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം. കുവൈത്തിൽ നിന്നെത്തിയ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചയാളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കാണു കോട്ടയത്തു രോഗം. ഡൽഹിയിൽ നിന്നെത്തി വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച കുട്ടിയുടെ മുത്തച്ഛനും മുത്തശ്ശിക്കുമാണ് ആലപ്പുഴയിൽ രോഗം ബാധിച്ചത്.

പാലക്കാട്ട് രോഗബാധിതയായ സ്ത്രീയുടെ പേരക്കുട്ടികൾക്കാണു സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം. മലപ്പുറത്തു സ്വകാര്യ ലാബ് ടെക്നിഷ്യനും തൃശൂരിൽ രണ്ടു സ്ത്രീകൾക്കും സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു. വിദേശത്തുനിന്നും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നും വരുന്നവർക്ക് ഹോം ക്വാറന്റീൻ പോരാ, റൂം ക്വാറന്റീൻ തന്നെ വേണമെന്നാണു സർക്കാർ മാർഗനിർദേശം.

പാലക്കാട്ടും ഇടുക്കിയിലും പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ രോഗബാധിതരായി. എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് ഇന്നലെ കൂടുതൽ പേർക്കു രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് – 13. മറ്റു ജില്ലകളിലെ കണക്ക്: പത്തനംതിട്ട 11, കോട്ടയം 10, കണ്ണൂർ 10, പാലക്കാട് 7, മലപ്പുറം 6, കോഴിക്കോട് 6, ആലപ്പുഴ 5, കൊല്ലം 4, തൃശൂർ 3, കാസർകോട് 3, ഇടുക്കി 2, തിരുവനന്തപുരം 1, വയനാട് 1.

English summary: Covid: one more death in Kerala