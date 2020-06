കേരളത്തിൽനിന്നു പോകുന്നവരിൽ കോവിഡ്; കൈ മലർത്തി സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരളത്തിൽ നിന്നു തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും കർണാടകയിലേക്കും പോയ അൻപതിലേറെ പേർക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടും കാരണം അന്വേഷിക്കാതെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ. മേയ് 19 മുതൽ ഇന്നലെ വരെയുള്ള കണക്കാണിത്. ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു പോകുന്നവരിൽ കോവിഡ് കണ്ടെത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ, സർക്കാരിന് അറിയില്ലെന്നും മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കു വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നെങ്കിൽ നൽകാമെന്നുമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം. എന്നാൽ കേരളത്തിൽനിന്നു പോകുന്നവരിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം അതതു സർക്കാരുകളുടെ പ്രതിദിന ബുള്ളറ്റിനിൽ ഉണ്ട്.

ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു പോകണമെങ്കിൽ അവിടത്തെയും കേരളത്തിന്റെയും അനുമതി വാങ്ങണം. കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങളോ സമ്പർക്കമോ ഇല്ലെന്നു സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയാലേ പാസ് അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. കേരളത്തിൽനിന്നു തമിഴ്നാട്, കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവരെ ആദ്യം തെർമൽ സ്കാനർ ഉപയോഗിച്ചു പരിശോധിക്കും. ഇവരിൽ ശരീരോഷ്മാവ് കൂടുതലുള്ളവരെയാണ് കോവിഡ് കണ്ടെത്താനുള്ള പിസിആർ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കുന്നത്.

ഇന്നലെ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയ 3 പേർക്കാണു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ചയും 3 പേർക്കു രോഗം കണ്ടെത്തി. ഇന്നലെ വരെ 40 പേരിൽ കണ്ടെത്തി. കർണാടകയിലേക്കു പോയവരിൽ 10 പേർ രോഗബാധിതരായി. തമിഴ്നാട്ടിൽ കോവിഡ് രോഗികൾ വർധിച്ചതിനാലാണ് അവർ ചെക്പോസ്റ്റുകളിലും പരിശോധന ആരംഭിച്ചത്. കേരളത്തിൽ രോഗികൾ കുറവായതിനാൽ ആദ്യദിനങ്ങളിൽ ഇവിടെനിന്നു പോകുന്നവരിൽ കാര്യമായ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നില്ല. തമിഴ്നാട്ടിൽ എത്തിയ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ചിലർക്കു രോഗം കണ്ടെത്തിയതോടെയാണു പരിശോധന കർശനമാക്കിയത്.

English summary: Passengers from Kerala to other state tests Covid positive