വന്ദേഭാരതിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കി സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങൾക്കു പുറമേ വന്ദേഭാരത് മിഷൻ വിമാനങ്ങളിൽ വരുന്നവർക്കും കോവിഡ് ഇല്ലെന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങളിൽ 20നുശേഷം വരുന്നവർക്കു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏർപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നതിനിടെയാണു മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം. സർക്കാർ നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകൾ 20നു ശേഷമുള്ള ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങളുടെ നടപടികൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തി.

വിദേശത്തുനിന്നും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്നവരിൽ രോഗം ബാധിച്ചവരുണ്ടെങ്കിലും സ്വീകരിക്കുമെന്നും ചികിത്സ നൽകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. രോഗികളെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം കേന്ദ്രസർക്കാർ പരിഗണിക്കണം.

ഇതിനിടെ, കോവിഡ് ബാധിതരും അല്ലാത്തവരും ഒന്നിച്ചു യാത്രചെയ്യുമ്പോഴുള്ള രോഗവ്യാപനം ഒഴിവാക്കാനാണു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധിക്കുന്നതെന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. പിസിആർ പരിശോധന തന്നെ വേണമെന്നില്ല, ചെലവു കുറഞ്ഞ ട്രൂനാറ്റ് / ആന്റിബോഡി പരിശോധനയായാലും മതി. ജൂൺ 15 വരെ ചികിത്സയിലുള്ള 1348 പേരിൽ 600 പേർ വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയവരാണെന്നും അഡീ. അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ രഞ്ജിത് തമ്പാൻ അറിയിച്ചു.

രമേശ് നാളെ ഉപവാസത്തിന്

പ്രവാസികൾക്കു തിരികെയെത്താൻ കോവിഡില്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയ സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം കടിപ്പിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം. സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നാളെ രാവിലെ ഉപവാസസമരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാവിലെ 9 മുതൽ വൈകിട്ട് 5 വരെയാണു സമരം.

English Summary: Covid negative certificate mandatory for passengers in Vande Bharat flights also